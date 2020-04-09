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Gaziantep'te oto tamircisinin mühendislik harikası araç kendini dezenfekte ediyor

GAZİANTEP'te oto tamirciliği yapan 22 yaşındaki Murat Ağbaş koronavirüse karşı, otomobilleri hareket halindeyken dezenfekte eden sistem geliştirdi.

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Gaziantep'te oto tamirciliği yapan Murat Ağbaş, koronavirüs salgını nedeniyle çalıştığı iş yeri geçici olarak kapanınca evinin garajında virüse karşı araçları korumaya yönelik sistem geliştirmek için çalışmaya başladı.

Araç hareket halindeyken sistem çalışıyor

Yaklaşık 10 gün sonra çalışmalarının meyvesini alan Ağbaş, aracı hareket halindeyken dezenfekte eden sistem geliştirdi. Aracın aküsünden alınan elektrik ile çalışan sistemde bagaja monte edilen küçük bir motor aracılığıyla dezenfektan madde titreşimle buharlaşarak arabanın her tarafına yayılıyor.

"Toplu taşıma araçlarında kullanılabilir"

Ağbaş, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmayın çağrılarına uyarak evde kaldığını ve bu süreçte sistemi geliştirdiğini ifade ederek, "Yaptığım sistem çok basit, ortalama 10 günde yaptım. Devlet büyüklerimiz dışarıya çıkmayın deyince, ben de evde bu sistemi geliştirdim. Bu sistem toplu taşıma araçlarında da kullanılabilecek bir sistem'' dedi.

"Sistemde ısınma olmuyor"

Arabanın bagajına monte ettiği sistemin kesinlikle ısınmadığını belirten Murat Ağbaş, ''Buharlaşan dezenfekte ilacı aracın içine tahliye ediyoruz. Bir mekanik parça yaptım. Sistemde kesinlikle ısınma olmuyor. Isınırsa dezenfekte ilacı etkisini kaybediyor. Haznenin içindeki dezenfekte ilacını titreşim yoluyla ve fan vasıtasıyla buhar haline getirerek içeri tahliye ediyoruz. Şimdi tek hortum ile yaptım. Herkes görsün ve anlasın diye böyle tek hortumla kaba bir şekilde yaptım. Bu sistem bütün araçlarda kullanılabilir. Araç nereden hava salgılıyorsa, bu buharı oradan verme şansımız da var'' diye konuştu.

1 litre dezenfektan 1 hafta kullanılabilir

Arabaların kilometresine göre sürenin değişeceğini vurgulayan Ağbaş, hazneye koyulacak olan 1 litre dezenfektan ilacının ortalama 1 hafta boyunca kullanılabileceğini dile getirdi. 

Öte yandan, neredeyse tüm toplu taşımalarda bu sistemin kullanılabileceğini belirten Murat Ağbaş geliştirdiği makine için devlet büyüklerinden destek beklediğini ifade etti.

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