Çinli öğrenciler, yemeği sosyal mesafeyle yedi

Çin'de bir okulda öğrenciler, yemek yerken koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeyi korudu.

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İnsandan insana hızlı bir şekilde yayılan koronavirüs salgınına karşı alınabilecek en önemli tedbirlerden biri sosyal mesafe...

Çin'de bir okulda çekilen görüntülerde sosyal mesafe uygulamasının örneği görülüyor.

Sosyal mesafeli yemek

Shaanxi eyaletine bağlı Weinan şehrinde bulunan okulda Çinli öğrenciler, yemeklerini ayrılan bölmelerde yedi.

Öğrenciler arasında hem boşluk bırakıldı hem de masalar tablolarla bölündü. Böylece koronavirüsün yayılma ihtimali en aza indirilmiş oldu.