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Fenerbahçe'de 'FEDA' diyen ilk isim Nabil Dirar

Corona virüs nedeniyle zor günler geçiren Fenerbahçe'nin ‘FEDA' talebine olumlu cevap veren ilk futbolcu Nabil Dirar oldu.

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Yaşanan süreçten ekonomik anlamda çok olumsuz etkilenen Fenerbahçe diğer kulüpler gibi futbolculara 'indirim' talebinde bulunmuştu. Alınan bilgilere göre bu talebe olumlu yanıt veren ilk yabancı futbolcu Nabil Dirar oldu.

Takvim'in haberine göre; Eylül ayında sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Faslı yıldız 2 milyon Euro garanti ücret alıyor. Dirar ve menajeriyle yapılacak görüşmenin ardından yeni maaşın netleşeceği öğrenildi.

Yönetim takdir etti
Bu sezon Hasan Ali'nin yokluğunda sol bekte görev yapan ve performansıyla alkış alan tecrübeli yıldızın son davranışı da büyük alkış topladı. Yönetim şimdi gözünü diğer futbolcularından gelecek yanıtlara çevirdi.

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