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Koronavirüse karşı dükkanda müşteriye özel steril bölme

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'de kırtasiyecilik yapan Murat Kengeç, korona virüs salgınına karşı işyerinin içine antre yaparak müşterilere steril bir alan oluşturdu.

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Dünyayı saran korona virüs nedeniyle karantina günlerinde işyerlerini açmak zorunda olan esnaf da kendi olağanüstü halini ilan ediyor ve koruyucu tedbirler alıyor.

İzmir Karşıyaka'da 20 yıllık kırtasiye işletmecisi olan esnaf Murat Kengeç, okullar kapalı olmasına rağmen kamu kuruluşları ile işi olan vatandaşların çıktı, fotokopi ve diğer kırtasiye ihtiyaçları için dükkânını açık tutuyor.

Murat Kengeç, hem kendi sağlığı hem de dükkanına gelen müşterilerin sağlığı için işyerinin içine antre yaparak müşterilere steril bir alan oluşturdu. Dükkânına girenlerin önce şaşkınlıkla, sonra da memnuniyetle karşıladığı bu sistem sayesinde işyerini gönül rahatlığıyla çalıştırdığını söyleyen Kengeç, "Bu kara günler sonsuza dek sürmeyecek. Ancak ailemin geçimini sağlamak, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için işyerimi açmak zorundayım. Kendi olağanüstü halimi ilan ederek böyle önleyici koruyucu tedbirler aldım" dedi.

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