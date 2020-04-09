Ronaldinho'ya 4 yıldızlı ev hapsi! Kral dairesinde kalacak

BREZİLYALI eski futbolcu Ronaldinho ve kardeşi, cezalarının kalan kısmını Paraguay'ın başkenti Asuncion'da bulunan 4 yıldızlı bir otelin kral dairesinde geçirecek.Abone ol
Sahte pasaport kullanarak Paraguay'a girmeye çalışmaktan dolayı yakalanan Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho ile kardeşi Assis Moreira, 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İkili 32 gün cezaevinde kaldıktan sonra 1.6 milyon Dolar kefalet bedeli karşılığında serbest bırakıldı.
4 yıldızlı ev hapsi
Cezası ev hapsine çevrilen Ronaldinho ve kardeşi, Paraguay'ın başkenti Asuncion'da 4 yıldızlı bir otelde cezalarını tamamlayacak. Kaldıkları kral dairesinde havuz ve spor salonu da bulunuyor.
6 Mart'ta tutuklanmışlardı
Ronaldinho, hapishane günlerini futbol maçı ve ayak tenisi oynayarak geçiriyordu. Ronaldinho ve kardeşi Assis, 6 Mart'ta tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti.
Ailesine iyi olduğunu bildirmişti
Hapishanedeki hücresinden çektiği görüntüde ailesine iyi olduğunu bildirdi. Yıldız futbolcu, sahte pasaportla Paraguay’a kaçak geçtiği suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.