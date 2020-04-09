Beşiktaş Martin Hasek'e formayı takma peşinde

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor gibi görünüyor. A Spor'un iddiasına göre Kartal, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Martin Hasek'in menajeri ile görüşmelere başladı.

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Koronavirüs salgını sebebiyle askıda kalan futbolda transfer iddiaları sürüyor. Beşiktaş'ın, Semih Kaya'nın takımı Sparta Prag'daki sözleşmesini fesheden Martin Hasek ile prensipte anlaştığı belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren kulüpler, bir yandan da belirsizlik ortamında yeni sezon için transfer planlaması yapmaya çalışıyor.

Martin Hasek Kartal'ın gündeminde

Süper Lig ekiplerinin az maliyetli isimlere yönelmesi beklenirken, Beşiktaş'ın da bonservisi elinde olan Çek orta saha Martin Hasek'i gündemine aldığı iddia edildi.

Menajeri ile temas kuruldu iddiası

A Spor'un iddiasına göre Beşiktaş; Semih Kaya'nın da formasını giydiği Sparta Prag ile olaylı bir ayrılık yaşayan ve takımdaki sözleşmesini fesheden 24 yaşındaki Hasek'in menajeri ile temas kurdu.

Siyah beyazlıların bonservisi elinde olan Hasek ile prensipte anlaştığı kaydedilirken, henüz resmi bir durumun olmadığı vurgulandı.

Sol ayağını iyi kullanan 24 yaşındaki Martin Hasek, 1.81 boyunda orta sahada güçlü isimlerden. Hasek'in güncel piyasa değeriyse 1.4 milyon euro.

Sözleşmesini tek taraflı feshetmişti

Bu sezon Sparta Prag ile 20 resmi maça çıkan Hasek, 6 gol 4 asistlik bir performans sergiledi. Ayrıca Trabzonspor'a karşı da Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçlarında da forma giyen 24 yaşındaki orta saha, 30 Mart'ta Prag ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.