Fırtınalı günler bitti sırada sağanak var! Meteoroloji uyardı

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Son iki gün üst üste fırtınalı geçen havalar nihayet sona erdi. Yurdun belli bir bölümü sağanak yağışın etkisi altına girerken yakında sıcak havalar hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi (Ardahan hariç) ve Güneydoğu Anadolu sağanak yağışın etkisi altında olacak.

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Kuvvetli sağanak

Antalya, Mersin, Malatya, Elazığ ve Kayseri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu bir gün geçireceği belirtiliyor.

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Yer yer gök gürültülü sağanak

Muğla, Kırşehir çevreleri ile Afyonkarahisar ve Denizli'nin doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklığı

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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