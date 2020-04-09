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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Fatih Portakal ve Babacan'a tepki

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'a tepki gösteren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, "Fatih Portakal’ın “Devlet paralarımıza el koyabilir” şarkısı söylediği FOX’ta şimdi mikrofonu Babacan’a verip aynı şarkıyı üstü kapalı söyletiyorlar!" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) sunucu Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Son günlerde tartışma yaratan çıkışlara imza atan Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'an geldi.

"Mikrofonu Babacan’a verip aynı şarkıyı söyletiyorlar!"

Yiğit Bulut'un Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

- Fatih Portakal’ın “Devlet paralarımıza el koyabilir” şarkısı söylediği FOX’ta şimdi mikrofonu Babacan’a verip aynı şarkıyı üstü kapalı söyletiyorlar! FOX bir Türkiye kanalı değil! İçimizdeki yabancıların dışarıdaki yabancılara hizmet ettiği bir yapı. Fakat anlamadığım şu;

- Yıllarca bu ülkede başbakan yardımcılığı yapmış biri neden bu FOX ile aynı şarkıyı söyleyip kendi devleti milleti aleyhine bu adımları atar! Türkiye bu günleri ve bu kişileri unutmayacak! Türkiye bu günlerden güçlenerek, Türk milleti zorluktan daha da kenetlenerek çıkacak.

Ne olmuştu?

Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsle mücadeleyi Tekalif-i Milliye Emirleri'ne benzetmesine, "Tekalif-i Milliye hatırlatılıp “zor günlerden geçiyoruz” denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de!" sözleriyle tepki göstermişti.

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