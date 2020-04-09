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Çin kazık attı! İngiltere Çin'den bozuk test kitlerinin parasını istedi

İNGİLTERE  Çin'den ithal ettiği yaklaşık 3.5 milyon koronavirüs test kitinin, pek çok kez negatif ve pozitif sonuçları yanlış verdiğini açıkladı. İngiltere, koronavirüs test koordinatörü John Bell, test kitlerinin sonuçlarının hatalı olduğunu söyledi. Çin'den alınan kitlerin parası geri istendi.

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Boris Johnson hükümeti, geçtiğimiz ay Çin'den satın alınan ancak kullanımı güvenilir olmadığı belirlenen 3.5 milyon test kiti için geri ödeme istedi.

Test kitleri hatalı
Koronavirüs test koordinatörü John Bell, satın alınan kitlerin ciddi derecede güvenlik sorunu taşıdığını, koronavirüs testine tabi tutulan çoğu insandan hatalı sonuçlar alındığını doğruladı.

İyi sonuçlar vermedi
Bell, "Maalesef bugüne kadar kullandığımız testler iyi sonuç vermedi. Birçok yanlış negatif görüyoruz, yanlış pozitifler de görüyoruz. Bu test kitleri bizim için iyi sonuçlar vermedi." şeklinde konuştu. İngiltere Ulusal Enfeksiyon Servisi Direktörü Sharon Peacock ise, koronavirüs salgınına yanıt olarak alınan bu test kitlerini "Oyunun kuralını değiştirecek.” şeklinde lanse etmişti.

Avusturya, İspanya, Hollanda...
Öte yandan, Avusturya'nın Çin'den aldığı yarım milyon N95 maskesinin kusurlu olduğu ortaya çıktı. Çin daha önce İspanya'ya kalitesiz maske, Hollanda'ya bozuk test kiti satmıştı.

465 milyon dolarlık satış
İspanya'nın, Pekin'den aldığı tıbbi malzemelerin tutarının 465 milyon dolar olduğu, bunlar arasında suni solunum cihazı ve koruyucu giysilerin de yer aldığı belirtildi.

Çin'den itiraf
Ancak Madrid yönetimi, 9 bin adet test kitini, standartları karşılamadığından dolayı geri gönderdi. Çin, İspanya'ya satılan kitlerin, ülkedeki ruhsatlı olmayan bir şirketten alındığını itiraf etti.

Çekya da aynı sıkıntıyı yaşadı
Aynı sorunla Çek Cumhuriyeti de karşı karşıya kaldı. Çin'den sipariş edilen 546 milyon dolar tutarındaki 150 bin adet hızlı koronavirüs test kitinin, yüzde 80'inin bozuk çıktığı bildirildi.

600 bin maske geri gönderildi
Tek sorunlu malzeme test kitleri değil. Hollandalı sağlık yetkilileri, Çin'den alınan 600 bin maskenin güvenlik gereksinimlerini karşılamadığı gerekçesiyle geri gönderildiğini aktardı.

Vuhan'ı vaktinde kapatmadılar
Öte yandan Pekin yönetimi, Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı vaktinde önlem almamakla suçlanıyor. Vuhan'dan çıkışları engellemeyen Şi Cinping hükümeti, salgının hızla diğer ülkelere sıçramasına neden oldu.

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