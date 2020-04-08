HABER /  YEREL

Eskişehir'de 75 yaşındaki kadın koronavirüsü yenerek alkışlarla taburcu edildi

Anadolu Ajansı

ESKİŞEHİR'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 75 yaşındaki kadın alkışlarla evine gönderildi.

Abone ol

Umreden döndükten sonra Gündüzalp Öğrenci Yurdunda karantinada bir süre kalan Meryem Şaşmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından 25 Mart'ta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Şaşmaz'ın, 15 gün süren tedavisi tamamlandı.

Sağlık personeli tarafından alkışlarla taburcu edilen Şaşmaz, memleketi Diyarbakır'a gitmek üzere AFAD ekipleri ile yola çıktı.

Çorum'da koronavirüsü yenen 7 hasta daha taburcu edildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde Kovid-19 teşhisi konulan 7 kişinin hastalığı yenerek tedavi gördükleri hastanelerden şifayla taburcu edildiği belirtildi.

Tüm hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunulan açıklamada, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.

Kentte önceki gün evlerine gönderilen 19 kişiyle Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşerek taburcu edilen hasta sayısı 26 oldu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
ABD'de koronavirüsten bir günde 1918 ölüm daha
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vekillere çağrı
Koronavirüsü yenen Özge hemşire yaşadıklarını anlattı! Moral çok önemli
Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman koronavirüs nedeniyle öldü
Ekrem İmamoğlu'nu böyle tehdit etti: Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs hastası hastaneden kaçmaya çalıştı
Juventus'tan Merih Demiral kararı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilere takıldı kimin duası kabul oldu
İBB ihaleye çıktı! İstanbullulara 500 bin yardım kolisi dağıtacak
Erdoğan'dan Çin Devlet Başkanı'yla kritik görüşme
Maske başvurusu sayfası giriş e devlet ücretsiz maske alma
Yorumlar