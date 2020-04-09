Ali Babacan: Evine ekmek götüremeyene nasıl 'evde kal' deriz?

"Evine ekmek götüremeyen kişiye nasıl 'evinde kal' diyebiliriz" diyen DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Şu anda eldeki bütün cephane acilen kullanılmalı. Bir günlük gecikmenin bile ileride zararı çok daha büyük olur" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomide alınması gereken önlemler ve yapılması gerekenlerle ilgili çarpıcı önerilerde bulundu. "Evine ekmek götüremeyen kişiye nasıl 'evinde kal' diyebiliriz" diyen Ali Babacan, "Şu anda eldeki bütün cephane acilen kullanılmalı. Bir günlük gecikmenin bile ileride zararı çok daha büyük olur" önerisinde bulundu.

9 Milyon kayıtdışı çalışan destek alamıyor

FOX TV'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programına konuk olan DEVA Partisi Ali Babacan, TÜİK rakamlarına göre 9 milyon kayıt dışı çalışan olduğunu vurguladı. Babacan, Hükümet'in açıkladığı koronavirüs destek paketlerinde veya kısa çalışma ödeneğinde kayıt dışı çalışan 9 milyon kişinin bu kesimin yer almadığını ve hiçbir destekten faydalanamadığına dikkat çekti.

Evine ekmek götüremeyene nasıl 'evde kal' deriz?

"Evine ekmek götüremeyen kişiye nasıl 'evinde kal' diyebiliriz" diyen Ali Babacan, "Türkiye'de 27 milyon vatandaşımızın ya emekli maaşı ya da kamu çalışanı olması gibi sebeplerle devletten bir geliri var. Ama 55 milyon vatandaşımızın devletten geliri yok. Öncelikle bu 55 milyon için tedbirler alınmalı" dedi.

Devlet alacaklarından vazgeçebilir, borç verebilir, yardım dağıtabilir

Devletin bu aşamada kaynak yaratmak için farklı seçenekleri olduğunu belirten Babacan, "Devlet alacaklarından tamamen vazgeçebilir. Alacaklarını erteleyebilir. Devlet borç verebilir ya da karşılığı olmadan vatandaşlara ödeme yapar ve tekrar geri istemez. Bunların hepsi devletin yapabileceği işler" dedi.

Hangisi yapılmalı? "Tüm cephaneyi kullanmalıyız"

Babacan, İsmail Küçükkaya'nın 'Peki sizce hangisi yapılmalı?' sorusuna ise "Bunların hepsi yapılmalı. Şu anda eldeki bütün cephane acilen kullanılmalı. Bir günlük gecikmenin bile ileride zararı çok daha büyük olur" dedi.

Kutuplaşmaya ve komplo teorilerine gerek yok

"Toplumsal dayanışma şart. Katılımcılık anlayışı şart. Hayali düşman aramaya, kutuplaşmaya ve komplo teorilerine gerek yok” diyen Ali Babacan, "Çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Türkiye bunu aşar. Yeter ki iyi yönetilsin" ifadelerini kullandı.

Krize zayıf anda yakalandık

"Türkiye olarak bu krize maalesef zayıf anda yakalandık. Mali alan daralmıştı, TC Merkez Bankası rezervi azalmıştı, Banka bilançoları zayıflamıştı, Yedek akçeler bile tüketilmişti, Kurumlara olan güven azalmıştı" iddiasında bulunan Babacan, şöyle devam etti: "Kaynak sorunu olmaz. Yeter ki güven olsun... 55 milyona çözüm getirecek adımlar atılmalı. Günlük kazanıp günlük harcayan vatandaşlarımız unutulmamalı.”