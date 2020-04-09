Ekipman eksikliğinden çöp poşeti giyen hemşireler koronavirüs kaptı

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İngiltere'de tıbbi malzeme eksikliği tartışmaları alevlendi. Gerekli ekipman olmadığı için çöp poşeti giyerek hastalara müdahale eden üç hemşire de koronavirüse yakalandı.

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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, Avrupa ve ABD’de hızla can almaya devam ediyor. 1.5 milyonu aşkın insana bulaşan virüsle mücadelede dünya genelinde izolasyon çağrıları yapılırken, tıbbi malzeme eksikliği sağlık çalışanlarının canını yakıyor.

Bunun son örneği salgının etkisini giderek artırdığı İngiltere’de yaşandı. Başkent Londra’nın kuzeyindeki Harrow bölgesinde bulunan Northwick Park Hastanesi’nde bir skandala imza atıldığı ortaya çıktı.

Ülkedeki ilk ciddi vakanın kayıtlara geçtiği yer olarak bilinen hastanede, yeterli koruyucu ekipman bulunmadığı için hemşireler çöp poşeti giymek zorunda kaldı.

Üçünde de virüs tespit edildi

Sözcü’nün Daily Telegraph’dan aktardığına göre, fotoğrafları sosyal medyada da yer alan hemşirelerin üçünde de corona virüsü tespit edildi. Göz göre göre hastalığa sürüklenen hemşirelerle ilgili eleştiriler artınca, hastane yönetimi açıklamada bulundu.

Söz konusu açıklamada, “Çalışanlarımızda Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını doğruluyoruz. Bu çok talihsiz ancak beklenmedik bir durum değildi. Dünya genelinde diğer sağlık çalışanlarının da başına geliyor. Hastalığa yakalanan çalışanlarımızla yakından ilgileniyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz” denildi.