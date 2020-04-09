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Honda Türkiye üretime verdiği arayı uzattı

Honda Türkiye, üretime verdiği arayı bir hafta daha uzattığını duyurdu.

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Honda, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'da bulunan üretim tesisindeki faaliyetlerine vermiş olduğu arayı bir hafta daha uzattı.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, bu adım tedarik zincirlerinde artan zorlukların ışığında atıldı.

Honda Türkiye 2 Nisan 2020 tarihinde yapmış olduğu duyuruyla üretim faaliyetlerine 6 Nisan 2020 tarihinden 13 Nisan 2020 tarihine kadar ara vermişti. Yeni plan kapsamında 20 Nisan 2020 tarihinde üretime yeniden başlanması hedefleniyor.

Honda açıklamasında, "Ancak bu durum hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı olarak yeniden gözden geçirilecek ve duruma göre değerlendirilecektir" denildi. 

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