Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk problem!

Mbaye Diagne, Belhanda ve Ryan Babel’in maliyeti yıllık 9 milyon Euro. Problemli karakterlere sahip olan 3 futbolcuya salgın ortamında teklif de gelmedi.

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Galatasaray'ın elden çıkartmaya çalıştığı 3 oyuncu Diagne, Belhanda ve Babel'de işler planlandığı gibi gitmiyor. Yıllık maliyeti bonuslarla birlikte 9 milyon Euro'yu bulan 3 futbolcuya corona virüs salgını ortamında ciddi bir teklif gelmedi.

Diagne, Belhanda ve Babel' maaş indirimi teklifine de sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Sedace Belhanda'nın yeni kontrat ile birlikte indirime gidebileceği belirtiliyor.

Futbolcular geri adım atmıyor

3 futbolcu Avrupa'da bir takıma gittiklerinde G.Saray'da kazandıkları parayı almaları neredeyse imkansız. İşte tüm sorun da burada başlıyor. Futbolcular yüksek gelirden vazgeçmiyor.

Galatasaray için büyük yük

Galatasaray ise bonuslarla 9 milyon Euro'yu bulan maaş yükünden kurtulmak istiyor. Sarı- Kırmızılı yönetim aynı zamanda kasaya da para koyarak transfere kaynak yaratmayı hedefliyor.

Ajax Babel'i bir süre önce göndermişti

Bu sezon büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olan Ryan Babel, devre arasında Ajax'a transfer olmuş ama 5 lig maçında gol atamamıştı. Hollandalı yıldız sadece kupa maçında 1 gol atabildi. Ajax Babel'i bir süre önce göndermişti.