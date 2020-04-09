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AK Parti Sözücü Ömer Çelik: Türkiye'nin tek başına yaptığını AB yapamadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AB, Türkiye'nin tek başına yaptığını ne İtalya için ne de Balkan ülkeleri için yapabildi." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin, Avrupa'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen İtalya ve İspanya'ya gönderdiği sağlık malzemesine ilişkin konuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) İtalya için harekete geçmediğine işaret eden Çelik, "AB, Türkiye'nin tek başına yaptığını ne İtalya için ne de Balkan ülkeleri için yapabildi." dedi.

"Türkiye, örnek gösterilecek ülke''

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, NATO dayanışması adına örnek gösterilecek tek ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı ve bir kere daha küresel vicdanın kalbinin Türkiye'de attığının altını çizdi.

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Bu küresel afete karşı vatandaşımızı korumak için çok boyutlu tedbirleri uygulamaya devam ediyoruz. Aynı zamanda kardeşlerimize, dostlarımıza, müttefiklerimize de ulaşıyoruz.

"Kötülük yapma yarışındalar'' 

Dostlarımız ve müttefiklerimiz Türkiye’ye teşekkür ederken, içimizdeki hastalıklı zihniyet ülkemizi kötülemek için yarışıyor. Türkiye aleyhine propaganda bu zihniyetten türüyor. 'Türkiye’ye kötülük yapma yarışı' bunların tek duygusu haline gelmiş durumda.

Türkiye, Balkanlar'da

Çok kez duymuşumdur. AB bünyesinde pekçok siyasetçi 'Türkiye’nin Balkanlar’da artan nüfuzunu engellemek gerekir' derdi. Türkiye’nin Balkanlar’la tarihi bağlarını bilmeyen bir siyasi cehaletle konuşurlardı. Şimdi ise Balkanlar’ı kendi haline terkettiler. Türkiye ise orda.

"Avrupa, Türkiye'siz tanımlanamaz''

Türkiye'nin tek başına yaptığını, AB ne İtalya ve İspanya için ne de Balkan ülkeleri için yapabildi. Türkiye, bütün boyutlarının yanı sıra, köklü ve güçlü bir Avrupa devleti olarak, Avrupa coğrafyasının teminatı olduğunu gösteriyor. Türkiye olmadan Avrupa tanımlanamaz.

"Türk Bayrağı her yerde'' 

Güçlü Avrupa devletlerinden birinin uçağının İtalya, İspanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'yı dolaştığı görülmedi. Türkiye ise insani dayanışma adına her yerde bayrak gösteriyor. Türkiye, insani dayanışma, tarihi bağlar, bölgesel ve küresel sorumluluk adına tek başına kıta düzeyinde bir sorumluluk icra ediyor.

"Bugünler geçecek'' 

Tedbirlere uyarak, hayata sarılarak, birbirimize sahip çıkarak bugünler de geçecek. Geriye gurur verici iyiliklerle, anılanlar ve kötülükleriyle başbaşa olanlar kalacak."

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