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Aydın'da boğazı kesilip öldürülmüştü katilin ismini kanlı fotoğrafla paylaşmış

AYDIN'da 3 gün önce evinin banyosunda, boğazı kesik ve iple tavana asılı cansız bedeni bulunan 23 yaşındaki Moldova uyruklu trans birey Eduard Grosu'nun ölümünden önce WhatsApp'taki durum kısmında, üzerinde 'Beni öldüren A.O.' yazılı kanlı fotoğrafını paylaştığı saptandı.

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Aydın Dumlupınar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde Trans birey Eduard Grosu'nun yaşadığı apartman dairesinden gelen kötü kokular üzerine polise haber verildi. 6 Nisan akşamı adrese gelen polis ekipleri, zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı.

Cesedin 2 haftalık olduğu belirlenmişti

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri Grosu'yu, iple tavana asılı halde buldu. Öldüğü belirlenen trans bireyin boğazında kesik olduğu saptandı. Cesedin yaklaşık 2 haftalık olduğu belirlenirken, komşuları, trans bireyin en son 2 hafta önce telefonda yüksek sesle ağlayarak biriyle konuştuğunu duyduklarını, daha sonra kendisini görmediklerini söylediler.

Kendisini öldüreni kanlı fotoğrafına yazarak paylaştı

Şüpheler üzerine polis, Grosu'nun sosyal medya hesapları ile cep telefonunu incelemeye aldı. Grosu'nun ölmeden kısa süre önce boğazında kesik bulunan kanlı fotoğrafını üzerine 'Beni A.O. öldürdü', yazarak telefonundaki WhatsApp'ın durum kısmında paylaştığı ortaya çıktı.

Arkadaşlarına 'intihar edeceğini' söylediği öğrenilen trans bireyin ölümüyle ilgili polis, A.O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

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