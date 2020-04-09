Maria Sharapova 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldı

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan ve geçtiğimiz günlerde telefon numarasını paylaşan Maria Sharapova, 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldığını söyledi.

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Kısa bir süre önce tenise veda eden ve corona virüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan Rus raket Maria Maria Sharapova geçtiğimiz günlerde telefon numarasını paylaşarak takipçilerinin kendisine mesaj atabileceğini dile getirmişti.

"Evet size özel bir numara aldım''

Sharapova numarasını paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı; "Geçen hafta yaptığım sohbetleri çok sevdim ve keşke daha fazla kişiyle sohbet edebilseydim. Çünkü hepimiz evde kendimizi hapsediyoruz. Bu yüzden evde geçirdiğiniz vakitte neler yaptığınızı bana anlatmanızı istiyorum. Evet size özel bir numara aldım. Bu numara üzerinden bana mesajlarınızı iletebilir, soru sorabilir veya sadece 'Merhaba' yazabilirsiniz. Size bir telefon numarası bırakıyorum. Bana doğrudan bu numara üstünden ulaşabilirsiniz. Size cevap vereceğim"

2.2 milyon mesaj almış

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Sharapova, telefon numarasını verdikten sonra 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldığını ve takip etmekte zorlandığını söyledi.





15 ay tenisten men cezası almıştı

Tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Sharapova, kariyeri boyunca 2004 Wimbledon, 2006 ABD Açık, 2008 Avustralya Açık, 2012 ve 2014 Fransa Açık şampiyonlukları yaşamıştı. Şubatta profesyonel tenisi bırakan Sharapova, 2016'da doping yaptığı gerekçesiyle 15 ay tenisten men cezası almıştı.