HABER /  DÜNYA

Feribottaki personelin koronavirüs olduğunu duyan yolcular denize atladı

ENDONEZYA 'da ilginç bir olay yaşandı. Maumere şehrine giden feribotun bazı çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından limana yanaşmasına izin verilmedi. Durumun anons edilmesiyle bazı yolcular panikleyerek denize atladı.

Abone ol

Endonezya'da Doğu Nusa Tenggara'dan kalkan bir feribotun bazı çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından son durağı olan Maumere limanına yanaşmasına izin verilmedi. 255 yolcunun bulunduğu feribotta durumun anons edilmesinin ardından 5 kişi panikleyerek denize atladı. 

Yanlarına feribotta bulunan can yeleklerini de alan yolcuların kıyıya yüzmeye çalıştıkları görüldü. 5 yolcunun yara almadan kurtarılmasının ardından feribotun limana yanaşmasına izin verildi.

Tüm yolcuların karantinaya alınmasına karar verilirken, Maumere sağlık ekipleri feribottaki herkese koronavirüs testi yaptı. Ulaştırma bakanlığı sözcüsü Wisnu Handoko, yolculara sakin olmaları ve sağlık personelleriyle işbirliği yapmaları' çağrısında bulundu. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye hava sahasını açtı İtalyan ekip 2 yaşındaki çocuk için geldi: Asla unutmayacağız
Koronavirüsten ölmeden önce arkadaşına 'Aklın varsa çıkma' mesajı attı
Yurtta karantinada kalan TIR sürücüsünün bıraktıkları duygulandırdı
Ahmet Davutoğlu yeni infaz düzenlemesine böyle karşı çıktı: Gizli af var
Bilim insanları koronavirüsün nasıl yayıldığına ilişkin simülasyon paylaştı
Kulp şehidinin eşi yürek yaktı! Çocuklar aç kaldılar gidiyorum dedi
ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da yaşayan fotoğraf sanatçısı evinde ölü bulundu
Şırnaklı avukat Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
2020 Nisan ayı engelli maaşı ne zaman yatacak?
Maria Sharapova 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldı
Kahramanmaraş'ta 1 kişi koronavirüsten öldü mahalle karantinaya alındı
Evde emekli maaşı almak için ne yapılır, başvuru nasıl yapılır?
Yorumlar