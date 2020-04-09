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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan hayati derecede önemli uyarılar

"Hastalığın gidişatını halk belirleyecek" diyen Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Önlemler bırakılırsa bir ay sonra illerde nüfusun yarısı hasta olur" uyarısında bulundu.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs salgınıyla ilgili hayati öneme sahip uyarılarda bulundu.

"En ufak bir gevşeme kabul edilemez"

HaberTürk'ten Ceyda Erenoğlu'na konuşan Prof. Dr. Kara, “Ülkemizde Covid-19 mücadelesi çok ciddiye alınıp başarılı şekilde sürdürülse de en ufak bir gevşeme kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

"İllerde nüfusun yarısı hasta olur"

Prof. Dr. Kara, açıklamasında şunları kaydetti: Tüm önlemler bırakılırsa, hastalığın bulaştırıcılığı çok yüksek olduğu için kabaca 4 hafta sonra illerde nüfusun yarısı hasta olur ve bu rakamın üçte ikisi son iki hafta içinde hastalanacağı için hastaneler, sağlık sistemi ya da başka bir hizmet sorunu çözmeye yetmez.

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