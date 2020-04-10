Ücretsiz maske eczaneden nasıl alınır? Bugün maske kodları cebe gelecek

İstanbul'da eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır?

*Eczaneden ücretsiz maske temini için bir koda ihtiyacınız olacak. Bu kod Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına bir mesajla gönderilecek. Bu kodu eczaneye bildirdiğinizde maskelerinizi alabileceksiniz.

*Cep telefonlarına maske almada kullanılacak olan kodun bugün itibariyle iletilmesi bekleniyor.

*Maske talebinde bulunan 20-65 yaş arası olanlara "10 gün için kişi başına 5 adet maske" verilecek.

*Eczaneden ücretsiz maske dağıtımı 20 yaş altı ile 65 yaş üstünü kapsamayacak. Eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının bugün başlaması bekleniyor.