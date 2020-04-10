Ücretsiz maske eczaneden nasıl alınır? Bugün maske kodları cebe gelecek
İSTANBUL'da bugün itibariyle ücretsiz maskeler eczanelerden alınabilecek. Maskelerin sevkiyatının başladığına dair son dakika haberi geldi. Peki maskeyi eczaneden nasıl alacağız. İşte kodla ilgili bilgiler:
Türkiye genelinde maskeler ücretsiz olarak e-devlet üzerinden PTT kanalıyla dağıtılırken, İstanbul'da bu dağıtım halkasına eczanelerde eklendi. Kararı İstanbul Eczacı Odası duyurdu. Bugün itibariyle Ankara üzerinden İstanbul'a maske sevkiyatı başladı. 2.5 milyon maske İstanbul'da vatandaşa eczaneler aracılığıyla ücretsiz olarak dağıtılacak. Peki maskeler eczanelerden nasıl alınacak? Bir kişiye kaç maske verilecek? İşte Eczacılar Odası'nın duyurduğu maske kararının detayları:
İstanbul'da eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır?
*Eczaneden ücretsiz maske temini için bir koda ihtiyacınız olacak. Bu kod Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına bir mesajla gönderilecek. Bu kodu eczaneye bildirdiğinizde maskelerinizi alabileceksiniz.
*Cep telefonlarına maske almada kullanılacak olan kodun bugün itibariyle iletilmesi bekleniyor.
*Maske talebinde bulunan 20-65 yaş arası olanlara "10 gün için kişi başına 5 adet maske" verilecek.
*Eczaneden ücretsiz maske dağıtımı 20 yaş altı ile 65 yaş üstünü kapsamayacak. Eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının bugün başlaması bekleniyor.
e-devletten ücretsiz maske temini
Eczaneden ücretsiz maske temini sadece İstanbul'da uygulanacak. Bunun dışındaki illerde maskeler e-devlet sistemi üzerinden talep edilecek ve PTT kargo ile evlere ulaştırlacak. Ücretsiz maske için başvuru ise hayli kolay. E-devlet sistemine girip kendinizin ve aile bireylerinin isimlerini, TC numaralarını ve adresini yazmanız yeterli. Her hafta kişi başına bir kutu maske alabilirsiniz.
72 saat boyunca yasak
Maskenin kullanımına geçmeden önce yeni alınan kararı hatırlatalım. Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek. Yani maske ve eldiven attığınız çöpünüzü 72 saat bekletmeniz gerekiyor.