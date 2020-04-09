Sağlık Bakanlığı, 14 bin sürekli işçi alımı sonuçlarını açıkladı. Sürekli işçi alımında ilk olarak 26 il için sonuçlar açıklanırken, geri kalan iller bugün yani 9 Nisan Perşembe akşamı açıklanacak. Peki İŞKUR Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi başvuru şartları neler?

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Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları açıklandı. Temizlik görevlisi, klinik destek personeli ve güvenlik görevlisi olmak üzere 3 kategoride İŞKUR aracılığıyla 14 bin sürekli işçi alımı yapacak olan Sağlık Bakanlığı, kura sonuçları saat 20.00'da erişime açtı. Çekilişin ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ekranı aktif hale getirildi. Kimlik bilgileri ile öğrenilecek olan Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ ekranı üzerinden sorgulanabilecek. İşte, İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ve Sağlık Bakanlığı kura sonuç sorgulama sayfası.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

4 farklı meslek kolundan toplam 14 bin sürekli işçi alımı yapan Sağlık Bakanlığı, İŞKUR ve Türkiye Noterler Birliği'nin katkılarıyla kura çekilişinin ilk etap tamamlandı. Toplam 14 bin kişinin istihdam edileceği Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için kura sonuçları, saat 20.00 itibariyle online sistem üzerinden sorgulanabileceği açıklandı. Kimlik bilgileri ile kolayca sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek olan adaylar, temizlik personeli, güvenlik görevlisi, klinik destek personeli ve aşçı branşlarında yapılacak olan atamalarda yerleşip yerleşemediğini öğrenebilecek.

İŞKUR sürekli işçi kura sonuçları, bugün 26 il ve bakanlık merkez teşkilatı için gerçekleşti. Kura sonuçları her iki günde de saat 20.00’da bakanlığın açıkladığı internet adresinden öğrenilebilecek. İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

KURA SONRASI YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.

Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (26 Mart 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir)

Temizlik görevlisi mesleği için en az ilköğretim mezunu olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.