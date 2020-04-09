HABER /  DÜNYA

Bütün dünyaya umut olacak haber! Durumları ağır 6 hasta bu yöntemle iyileşti

Anadolu Ajansı

İSRAİL 'den bütün dünyaya umut olacak bir haber geldi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan ve durumları ağır olan 6 hasta kök hücre tedavisiyle iyileşti. 

Abone ol

Yerel basında yer alan haberde, İsrail'deki Pluristem firmasının 3 ayrı sağlık merkezinde plasentadan aldığı kök hücreleri laboratuvar ortamında özel işlemlerden geçirdikten sonra ölüm riski yüksek 6 koronavirüs hastasına enjekte ettiği belirtildi.

Kronik rahatsızlıkları da var

Kök hücre araştırmalarıyla tanınan Pluristem'in uyguladığı bir haftalık tedavi sonucu, böbrek veya solunum yetmezliği de bulunan hastaların tamamının Kovid-19'u yenmeyi başardığı ifade edildi.

4 hastanın solunumda iyileşme gözlendi

Uygulanan tedavi sayesinde 4 hastanın solunum değerlerinde de Kovid-19'a yakalanmadan önceki döneme oranla iyileşme gözlendiği aktarıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Özel gereksinimi olan vatandaşlara şartlı izin! İçişleri Bakanlığı duyurdu
Bakan Albayrak "Cari açığa darbe vuracak" deyip paylaştı
Dr. Ahmet Şentürk 'virüs öldürmez' dedi farklı tedavi yöntemini açıkladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan hayati derecede önemli uyarılar
Feribottaki personelin koronavirüs olduğunu duyan yolcular denize atladı
Türkiye hava sahasını açtı İtalyan ekip 2 yaşındaki çocuk için geldi: Asla unutmayacağız
ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da 76 yaşında koronavirüsü yendi 'En çok torunumu özledim' dedi
İŞKUR Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi başvuru şartları neler?
Kazakistan'da Baykonur Uzay Üssünden Soyuz MS-16 uzaya fırlatıldı!
Ronaldo için Real Madrid'e dönecek iddiası
Antalya'da koronavirüsü yenen kadın: Çift geldim tek gidiyorum
EBA giriş saatleri 5.ve 6. sınıflar saat kaçta girebilir?
Yorumlar