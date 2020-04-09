Bütün dünyaya umut olacak haber! Durumları ağır 6 hasta bu yöntemle iyileşti

İSRAİL 'den bütün dünyaya umut olacak bir haber geldi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan ve durumları ağır olan 6 hasta kök hücre tedavisiyle iyileşti.

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Yerel basında yer alan haberde, İsrail'deki Pluristem firmasının 3 ayrı sağlık merkezinde plasentadan aldığı kök hücreleri laboratuvar ortamında özel işlemlerden geçirdikten sonra ölüm riski yüksek 6 koronavirüs hastasına enjekte ettiği belirtildi.

Kronik rahatsızlıkları da var

Kök hücre araştırmalarıyla tanınan Pluristem'in uyguladığı bir haftalık tedavi sonucu, böbrek veya solunum yetmezliği de bulunan hastaların tamamının Kovid-19'u yenmeyi başardığı ifade edildi.

4 hastanın solunumda iyileşme gözlendi

Uygulanan tedavi sayesinde 4 hastanın solunum değerlerinde de Kovid-19'a yakalanmadan önceki döneme oranla iyileşme gözlendiği aktarıldı.