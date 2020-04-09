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Tayland’da yeni salgın: 200 at telef oldu

Atların telef olmasına yol açan Afrika at vebasının kaynağının, Afrika'dan gelen zebralar olabileceği belirtildi.

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Tayland'da koronavirüsün ardından yeni bir salgın patlak verdi.

Tayland Tarım Bakanlığı, Afrika at vebası hastalığından ülkede yaklaşık 200 atın telef olduğunu açıkladı.

Vebanın kaynağı araştırılıyor 

Virüsün kaynağının ise hala araştırıldığı kaydedildi. Bazı at çiftliği sahipleri, Afrika'dan ithal edilen zebraların, virüsün kaynağı olabileceğini belirtiyor.

Atlara aşı yapıldı 

Gelişmelerin ardından harekete geçen yetkililer, Tayland'daki bazı çiftliklerde atlara aşı yaptı.

Ölümcül hastalık 

Çoğunlukla at, eşek ve katırlarda etkili olan Afrika at vebası, bulaşıcı ve ölümcül bir hastalık olarak biliniyor.

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