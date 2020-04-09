Emekli bayram ikramiyesi ödeme günler 9 Nisan 2020

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 12 milyon emekliye ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesi ödemeleri bu ay yatmaya başladı. Emekli bayram ikramiyeleri 7-11 Nisan'da emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

Abone ol

SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yararlandığı emekli bayram ikramiyesi ödemesi başladı. Bu yıl emekli bayram ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatacak. İşte ikramiye ödeme günleri

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;

* 17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,

* 20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,

* 23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,

* 25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan'da,

4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da aylık aldıkları Banka / PTT şubelerine yatacak.

BANKALARIN İNİSİYATİFİNDE

Bankalar, eğer kendi emekli müşterilerine mesaj atıp şubelere ve ATM’lere gelmeden ikramiyelerini evlerinde ödeyebileceklerini açıklarsa birçok emeklinin evinden çıkmasına gerek kalmayacak.

Ancak bankaların büyük bölümünün evlere para gönderebilecek bir ağa sahip olmadığı bu nedenle milyonlarca emeklinin sokaklara dökülebileceği ifade ediliyor.