Mansur Yavaş: Belediyelerin bağış alması kanuni hak, yanlıştan dönüleceğine inanıyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgını nedeniyle belediyelerin başlattığı yardım kampanyasının İçişleri Bakanlığı kararıyla durdurulması ile ilgili konuştu.

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Yavaş, kendilerine yardım talebiyle başvuran yurttaşların taleplerine yanıt vereceklerini belirterek, "Belediyelerin bağış alması kanuni bir haktır. Ben ısrarla bu yanlış karardan dönüleceğine inanmak istiyorum" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok belediye gereksinim sahiplerine ulaştırmak üzere bağış kampanyası başlattı. CHP'li Ankara, İstanbul, İzmir Büyükşehir Belediyelerinin başını çektiği kampanyalar, Cumhurbaşkanlığı tarafından "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"nın başlatılmasından bir gün sonra İçişleri Bakanlığı tarafından, "belediyelerin valilikten izin almadan kampanya düzenleyemeyecekleri" gerekçesiyle durduruldu, bankalarda açılan bağış hesapları da bloke edildi.

Hukuki tartışma, CHP'li belediyeler tarafından yargıya taşınırken, belediyeler kendi olanakları ile yardımları da sürdüreceklerini duyurdular.

"Hastalığı değil, iyiliği bulaştıralım"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bakanlığın bağış kampanyalarını durdurmasına karşın, belediye olanakları ile nakdi ve ayni desteğini sürdürme kararının yanı sıra başlattığı sosyal sorumluluk kampanyası ile de dikkat çekti.

Yavaş, sosyal medya hesabından "Hastalığı değil, iyiliği bulaştıralım" sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayırsever yurttaşlara, "Mahallenizdeki ya da komşu mahallenizdeki bakkala, kasaba, manava gidin. Veresiye defterindeki bir ihtiyaç sahibinin borcunu ödeyin, hesabını kapatın" çağrısı yaptı.