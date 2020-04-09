HABER /  YEREL

Bankta maskesiz ve arkadaşıyla yan yana oturdu ecel gelmişse ölüp gideceğiz

Demirören Haber Ajansı

FATİH'te pek çok dükkanın bulunduğu Kadınlar Pazarı’nda vatandaşlar, koronavirüs uyarılarını dikkate almazken, bankta maskesiz ve arkadaşıyla yan yana oturan bir kişi "Maskemiz yok, önlem de almıyoruz ama dur bakalım hayırlısı. Ecel gelmişse, ölüp gideceğiz" diye konuştu.

Abone ol

Konoavirüse karşı yapılan ‘Sosyal mesafenizi koruyun’ uyarılarına rağmen Fatih’te pek çok dükkanın bulunduğu Kadınlar Pazarı’nda vatandaşlar, ‘sosyal mesafesiz’ alışveriş yapanlar çoğunlukta.

Kadınlar Pazarı’nda eskisi kadar yoğunluk olmasa da kimi dükkanlarda aynı anda birçok müşterinin içeriye alındığı görüldü. Bazı esnafların maske, eldiven  kullanarak tedbir alırken, bazılarının ise önlem almadan çalışmaya devam etti.

Ecel gelmişse ölüp gideceğiz

Bankta maskesiz ve arkadaşıyla yan yana oturan Naif Işıklı, “Dikkat etmiyorum, afallamaya vuruyoruz kendimizi biraz ama virüsün nereden geleceğini bilmiyoruz. Dikkat de etmiyoruz pek ama hayırlısı olsun. Maskemiz yok, önlem de almıyoruz ama dur bakalım hayırlısı. Ecel gelmişse, ölüp gideceğiz” şeklinde konuştu.

"Herkes her şey normal gibi hayatına devam ediyor"

Vatandaş Kayhan Kat, “Etrafa baktığımızda hiç kimse sosyal mesafeyi korumuyor. Çok haklısınız aslında herkes birbirine yakın, bu bölgede olay çok fazla ciddiye alınmıyorum. Söyleyebileceklerim bundan ibaret. Etrafınıza da baktığınızda herkes her şey normal gibi hayatına devam ediyor. Maskesiz olanlar var, hijyene önem vermeyenler var. İnşallah bir an evvel herkes işin ciddiyetinin farkına varır” ifadelerini kullandı.

"Şu anda güneşe ihtiyacım var"

Banklarda arkadaşlarıyla yakın oturan ve buna rağmen aralarındaki mesafenin 4 metre olduğunu iddia eden bir esnaf ise,  “Maskemi sizi görünce indirdim. Normalde takıyorum. Güneşleniyorum, şu anda güneşe ihtiyacım var” dedi.

İlgili Haberler
Dr. Ahmet Şentürk 'virüs öldürmez' dedi farklı tedavi yöntemini açıkladı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da koronavirüslü genç böyle toprağa verildi sarsıcı görüntüler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fahrettin Koca duyurmuştu! Pandemi İzolasyon Takip uygulaması başladı
Koronavirüs sonrası ikinci el araç fiyatları ne durumda?
Bütün dünyaya umut olacak haber! Durumları ağır 6 hasta bu yöntemle iyileşti
İçişleri Bakanlığı’ndan yeni genelge: Otizmliler ve down sendromlu çocuklar park-bahçeye çıkabilecek
Bakan Albayrak "Cari açığa darbe vuracak" deyip paylaştı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan hayati derecede önemli uyarılar
ÖNCEKİ HABERLER
Huawei telefonlarda Google'ın yeni rakibi Qwant
Muslera: Fatih Terim'in yardımcısı olmak beni gururlandırır
Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek'ten şok haber
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda koronavirüs tedbirleri
Burak Akkul kaç yaşında Çok Gezenti Burak Akkul eşi kimdir?
Maske sipariş etme e devlet üzerinden nasıl yapılır?
Yorumlar