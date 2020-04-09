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Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek'ten şok haber

HATAY 'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek, yüzüne asit dökerek yakan ve bu suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Rasim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

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İskenderun Kadın Platformu, kentte yüzüne asit dökülerek sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan Berfin Özek'in hükümlü hakkındaki şikayetinden vazgeçmesi üzerine kendisiyle ilgili hiçbir çalışmada yer almayacaklarını açıkladı.

Konuyla ilgili İskenderun Kadın Platformundan yapılan açıklamada, platformun kurulduğu günden bu yana birçok kadın ve çocuk davalarının takipçisi olduğu belirtildi.Berfin Özek davasında da ilk günden bu yana her türlü desteğin sağlandığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gelinen süreçte Berfin'in kendi iradesiyle şikayetinden vazgeçtiğini bildirmesi üzerine bizler affetmesinin hukuki ve sağlık yönünden sonuçlarını kendisine bildirmemize rağmen, kendisi bu iradesinde ısrar ettiği için bizler de 'öldüren sevgi istemiyoruz' şiarımıza ters düştüğünden, ilkelerimizden asla taviz vermeyerek, bu saatten sonra Berfin Özek'le ilgili hiçbir çalışmada yer almayacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz."Berfin Özek'in eski avukatı Mehtap Sert de AA muhabirine, "Berfin hükümlü hakkındaki şikayetinden bugün vazgeçmiştir." açıklamasında bulundu.

Olayın geçmişi

İskenderun ilçesinde yaşayan Berfin Özek, geçen yıl 15 Ocak'ta Buluttepe Mahallesi'ndeki evine giderken asitli saldırıya uğramış, olayla ilgili Ozan Çeltik tutuklanmıştı. 7 Ocak'ta görülen duruşmada sanık, 12 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Asidin etkisiyle yüzünün büyük kısmı yanan, sağ gözünü kaybeden, diğer gözünde kısmen görme kaybı olan Özek'in ameliyat masrafları, Sağlık Bakanlığının girişimleri sonucu Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastane tarafından üstlenilmişti.

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