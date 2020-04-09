Huawei telefonlarda Google'ın yeni rakibi Qwant

Huawei ile ABD arasındaki rekabet, ABD'nin Çin markasına Google kısıtlamasıyla zirveye taşınmıştı. Huawei, telefonlarında Google kullanılamaz hale gelince uzunca bir süredir bu duruma çözüm arıyordu. Çin teknoloji devi adımını Qwant'tan yana attı.

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Huawei, ABD ile aralarında devam eden ticaret kısıtlamaları nedeniyle şirketin piyasaya yeni sürdüğü Huawei P40 serisi de dahil olmak üzere akıllı telefonlarında Google hizmetlerini sunamıyor.

Fransa merkezli Qwant ile anlaşıldı

Şirket, cihazlarını daha kullanışlı ve çekici bir hale getirmenin yollarını araştırmaya devam ediyor. Alternatifler arayan Çinli teknoloji devi, yeni amiral gemilerinde arama motorunu sunmak için Fransa merkezli Qwant ile ortaklık kurdu.

P40 serisi Qwant arama motoruyla geliyor

Avrupa’daki Huawei P40 serisi telefonlar, Google yerine varsayılan seçenek olarak Qwant arama motoruyla önceden yüklenmiş olarak gelecek. Ayrıca eski Huawei akıllı telefonlara sahip kullanıcılar, AppGallery‘den uygulamayı indirerek Qwant’ın hizmetlerinden yararlanabilir.

Huawei'den 'En iyi mobil arama deneyimi' iddiası

Fransa, İtalya ve Almanya’daki kullanıcılar Huawei P40 , Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro + cihazlarında bu uygulamaya direkt olarak erişebilecekler. Huawei konuyla ilgili yaptığı bir basın açıklamasında “Bu yeni arama motoru, daha verimli aramalar sunarak Avrupalı ​​kullanıcılar için en iyi mobil arama deneyimini yaratıyor. Aynı zamanda, Qwant’ın kullanıcıların arama gizliliğini ve güvenliğini kesinlikle koruma vaadini de sürdürüyor” ifadelerinde bulundu.

Qwant kişilerin verileni izlemiyor

Qwant’ın herhangi bir çerez saklamadığı ve Avrupa’nın Genel Veri Koruma Yönetmeliği normlarına uygun olduğu belirtiliyor. Arama motoru Qwant kullanıcıların kişisel verilerini izlemiyor ve analiz etmiyor. Ayrıca içerik telif hakkı üzerinde çalışan arama motoru, orijinal makaleleri sonuçlarında daha yüksek konumda göstermeyi planlıyor.

Qwant Android ve iOS cihazlarda da kullanılabilir. Uygulamaya, Google Play Store veya Apple App Store üzerinden erişebilirsiniz.