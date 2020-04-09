Vedat Muriç için rekor bonservis bedeli! İşte yeni takımı

Fenerbahçe Yönetimi, Kosovalı golcü Vedat Muriç satmak istemese de kendisi için 25 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Abone ol

Fenerbahçe'de transferin gözdesi Vedat Muriç. Kosovalı forvet sezon boyunca birçok Avrupa takımı tarafından takip edildi, izlendi. Yaz döneminde sarı-lacivertlilere 25 yaşındaki golcü için çok sayıda teklif gelmesi bekleniyor.

Vedat için 25 milyon Euro

Fenerbahçe Yönetimi, Muriç satmak istemese de kendisi için 25 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Yıldız futbolcunun menajeri Haluk Canatar, kültürel bağlar nedeniyle oyuncusunun önceliğinin İtalya olduğunu söyledi. Lazio, önemli bir aday. Eğer Serie A'da sezon tamamlanır ve mavi-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi vizesi alırsa, 25 milyon euroluk talebi karşılayabilirler.

Tottenham 22 pound vermeye hazır

Fanatik'te yer alan habere göre, İngiliz devi Tottenham, Vedat Muriç için halen ciddi bir şekilde devrede. İngiliz basınında çıkan çeşitli haberlerde, Londra temsilcisinin yaklaşık 22 milyon pounda denk gelen Fenerbahçe'nin talebini karşılamaya hazır olduğu kaydedildi.

Harry Kane'in yerine Vedat

Tottenham'ın devre arasında Giroud'yu transfer etmediği için ciddi sıkıntı yaşadığı, bu yaz Harry Kane'in de ayrılma ihtimali olduğu belirtildi. Kane'in kalması halinde forvet hattının sadece Muriç ile takviye edileceği, İngiliz yıldız ayrılırsa Kosovalı'nın yanı sıra bir golcünün daha alınacağı öne sürüldü.

Rekor Baliç'e ait

Vedat Muriç eğer 25 milyon euroya giderse, Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı oyuncu olarak rekor kıracak. Bu unvan, 1999'da güncel kurla 21 milyon euroya Real Madrid'e imza atan Elvir Baliç'e ait.

Cenk Tosun 22.5 milyon Euro'ya gitmişti

Ayrıca Süper Lig'den en yüksek ücretle ayrılan oyuncu unvanı da Muriqi'nin olacak. Bu alanda şu anda listenin başında, 2018 Ocak ayında Everton'a 22.5 milyon euroya transfer olan Cenk Tosun var.