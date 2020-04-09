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Ekrem İmamoğlu'nu ölümle tehdit eden kişi CHP üyesi çıktı CHP'den yeni açıklama

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu e-mail yoluyla ölümle tehdit ettiği için gözaltına alınan Tuna Görgünoğlu'nun, CHP Etimesgut ilçe teşkilatı üyesi olduğu ortaya çıkarken, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, bu kişinin partiden ihracı için disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu e-posta üzerinden tehdit eden kişi CHP üyesi çıktı. 

Soruşturma başlatılmıştı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Mart Cuma günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elektronik posta adresine gönderilen ve tehdit içerdiği belirtilen mesajla ilgili çalışma başlattı. Siber polisince yapılan çalışmalarda, iddia edilen şüphelinin başkent Ankara'da yaşayan Tuna Görgünoğlu çıktı.

Görgünoğlu'nun CHP Etimesgut ilçesi üyesi olduğu ve seçimlerde milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptığı belirlendi. 

Demirtaş ve İnce paylaşımları

Görgünoğlu'nun HDP eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ı ve CHP'li eski Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'yi sosyal medya hesabından desteklediği paylaşımlar ortaya çıktı.

CHP'den açıklama: İl disiplin kuruluna sevkine karar verilmiştir

Tuna Görgünoğlu'nun CHP üyesi olduğu ve CHP'den milletvekili adayı olduğu yönündeki iddialar hakkında CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı açıklama yaptı. Akıllı'nın açıklaması şöyle:

"Bu gün bazı basın organlarında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamaoğlu’nun, mail yoluyla tehdit eden Tuna Görgünoğlu adlı şahsın ilimiz Etimesgut İlçesi üyesi olduğu bilgisi yer almıştır.

Kayıtlarımızın incelenmesinde; adı geçen şahsın milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunduğu, Parti üyesi olmadığı için de üyelik kaydının bu sırada yapıldığı anlaşılmıştır. Ancak adı geçen şahıs, Etimesgut İlçe Örgütümüz tarafından hiç tanınmadığı gibi adaylık başvurusundan sonra herhangi bir parti çalışmasına katılmadığı tespit edilmiştir. Gerek eğitimleri ve gerekse çalışma hayatı ile ilgili verdiği bilgilerin de doğru olmadığı anlaşılmaktadır.

Haberler ve bilgilerin elde edilmesi üzerine İl Yönetim Kurulumuz, video konferans yoluyla bu gün yaptığı olağanüstü toplantıda, Tuna Görgünoğlu’nun  Tüzüğümüzün 64 ve 68/1-b, Disiplin Yönetmeliğimizin 15/1-b ve 27/1 maddeleri uyarınca, tedbirli olarak, kesin çıkarma talebiyle il disiplin kuruluna sevkine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla."

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