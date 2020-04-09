Sivas'ta korona mesaisi yapan çift hastanede nişanlandı

SİVAS 'ta korona nedeniyle hastanede görev yapan doktor çift, acil serviste nişan töreni düzenleyerek mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.

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Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, salgınla en büyük mücadeleyi hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları veriyor.Sağlık görevlileri gece gündüz demeden, tedavi gören hastalarla ilgileniyor.

Acil serviste nişanlandılar

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli doktor çift, hastanenin acil servisinde mesai arkadaşlarının hazırladığı programla temsili olarak nişanlandı.Dr. Kardelen Turan ve Dr. Alaeddin Berkem Cilli çifti, kuyumcular kapalı olunca eldivenden yaptıkları nişan yüzüğünü taktı.

Nişan çiçeğini hastane kantininden aldılar

Nişan çiçeğini hastane kantininden aldığını belirten Dr. Alaeddin Berkem Cilli, temsili nişan töreninin kendiler için bir güzel bir anı olduğunu söyledi.Cilli, “Biz normalde önümüzdeki aylarda düğün ve nişan yapmayı planlıyorduk ama Covid’in ne kadar süreceği belli olmadığı için bu günlerde en azından bir nikahımızı yapmaya karar verdik. Covid bitince de düğün yapacağız. ‘Ailelerinizin uzakta olduğu için isteme yapamayacaksınız, nişan yapamayacağız en azından temsili tören yapalım’ diye arkadaşlarımız ile aramızda konuştuk. Sonra hızlıca planladık ve acilde böyle bir şeyler yaptık." dedi.

Eldivenden nişan yüzüğü yaptılar

Arkadaşları tarafından yapılan temsili nişan töreninin kendisini mutlu ettiğini belirten Dr. Kardelen Turan, kuyumcular kapalı olduğu için alyanslarını alamadıklarını ve eldivenden yüzük yaptıklarını söyledi.

Turan, “Kuyumcular açık olmadığı için alyanslarımızı dahi alamadık. Pazartesi günü nikah planlıyoruz. Ailelerimiz uzakta olduğu için isteme törenimizi yapamadık, o yüzden iş arkadaşlarımız bize ailelerimiz gibi temsili bir nişan töreni yaptılar. Bizim de içimizde kalmamış oldu, çok mutlu olduk. Çalışmalarımıza devam ediyoruz, hastalarımız için. Bu sürecinden olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz." dedi.Düğünü yaz aylarında yapmayı planlayan doktor çiftin, 13 Nisan Pazartesi günü nikahı kıyılacak.