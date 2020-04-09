İstanbul'da ilçe ilçe koronavirüslü sayısı! İşte o ilçelerde yayılmasının sebebi

İstanbul’da koronavirüsün (Covid-19) en yoğun olduğu ilçelerin Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa olduğu açıklandı. Nüfusun yüksek olduğu ilçelerde koronavirüs vakalarının da yoğun olduğunu dile getiren uzmanlar bir başka gerçeğe daha dikkati çekti: "Bu ilçeler kendini evinde izole edemeyen, çalışmak zorunda olan yoğun işçi mahalleleri..." Koronavirüs nedeniyle İstanbul'un riskli ilçeleri hangileri? Bakırköy, Bağcılar, Beşiktaş gibi semtler yavaş yavaş kuşatılırken, Adalar, Silivri gibi uzak noktalarda yaşayanlar daha şanslı...