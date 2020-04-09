İstanbul'da ilçe ilçe koronavirüslü sayısı! İşte o ilçelerde yayılmasının sebebi
İSTANBUL'da koronavirüsün (Covid-19) en yoğun olduğu ilçelerin Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa olduğu açıklandı. Nüfusun yüksek olduğu bu ilçelerin bir başka ortak özelliği ise "Evdençıkıp çalışmak zorunda olan yoğun işçi mahalleleri..." olmaları... İşte İstanbul'un er riskli ilçeleri...
İstanbul’da koronavirüsün (Covid-19) en yoğun olduğu ilçelerin Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa olduğu açıklandı. Nüfusun yüksek olduğu ilçelerde koronavirüs vakalarının da yoğun olduğunu dile getiren uzmanlar bir başka gerçeğe daha dikkati çekti: "Bu ilçeler kendini evinde izole edemeyen, çalışmak zorunda olan yoğun işçi mahalleleri..." Koronavirüs nedeniyle İstanbul'un riskli ilçeleri hangileri? Bakırköy, Bağcılar, Beşiktaş gibi semtler yavaş yavaş kuşatılırken, Adalar, Silivri gibi uzak noktalarda yaşayanlar daha şanslı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önceki akşam yaptığı açıklamaya göre ise koronavirüs vaka sayısının yüzde 60’ı İstanbul’da. Sağlık Bakanlığı’nın vaka haritasında İstanbul’da hastalık, yapılaşmanın sık, yeşil alanların az olduğu ilçelerde ve sahil kesiminde yoğunlaşıyor.
Kumburgaz'a doğru azalıyor
Avrupa Yakası’nda, vaka dağılımı Büyükçekmece ilçe merkezini geçtikten sonra, yazlıkların yoğun, kış nüfusunun düşük olduğu Kumburgaz’a doğru hızla azalıyor. Kamiloba, Celaliye, Selimpaşa, Silivri hattında hastalık yok denecek noktaya yaklaşıyor. Avrupa yakasının düşük risk gruplu bir başka ilçesi ise kırsal kesime yayılan Çatalca. Koronavirüsü, çok sayıda köyün yer aldığı, ilçe merkezinde de yerleşimin şehre göre nispeten seyrek olduğu Çatalca’yı şimdilik pas geçmiş görünüyor.
Başakşehir ve Arnavutköy şanslı
Kuzeye doğru çıkarken son yıllarda yıldızı parlayan Arnavutköy de salgının ele geçiremediği ilçelerden biri haline gelmiş. Nüfusu hızla artan Başakşehir’e, yapılaşmanın seyrek, yeşil alanların kent merkezine göre hayli fazla olması nedeniyle tam sokulamamış hastalık.