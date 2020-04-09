Prof. Dr. Ercüment Ovalı kimdir? Kanser aşısıyla ilaç şirketleri ve FETÖ'nün hedefi oldu
Koronavirüs tedavisi için kendini ve ekibini laboratuvara kapatan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Koronavirüs için tedaviyi buldu. Peki Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın bir dönem FETÖ'nün hedefi olduğunu ve Ergenekon'dan içeri alındığını biliyor musunuz? Sadece bu da değil, kanser aşısı sebebiyle de ABD ve İsrail ilaç şirketlerinin bir numaralı hedefiydi.
Koronavirüs tedavisi üzerinde çalışan Türk doktor Prof. Ercüment Ovalı, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Geliştirdikleri tedavinin onaylandığını aktaran Ovalı, “Ve COVID-19 immün plazma ve tedavisi onaylandı. Kök hücre ise yolda...” dedi. Türkiye'nin yüreğini ferahlatan haberi veren Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kök hücre ve yapay deri çalışmalarıyla dünya çapında tanınan bir Türk bilim adamı. Başarılı profesör hem ilaç şirketlerinin hem de FETÖ'nün hedefi oldu.
Profesör Doktor Ercüment Ovalı ekibiyle birlikte kendini koronovirüs aşısı ve ilacı bulmak için karantinaya alıp laboratuvara kapattı. 7 gün 16 saat laboratuarda çalışan ekibi günlerce evine gitmedi.
Laboratuvarda yatıp kalkan Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve ekibi bazı günlerler yerlerde bazı günler masalarda uyudu.
Prof. Dr. Ovalı ekibinin halini gösteren bu görseli twitter hesabından şu sözlerle paylaştı:
*İlk resim 4.45 ikinci resim sabah 6.30 çok yoruldular... Ama çok mutlular. Covid19 savaşçıları hepimiz alnınızdan öpüyorum.