Prof. Dr. Ercüment Ovalı kimdir? Kanser aşısıyla ilaç şirketleri ve FETÖ'nün hedefi oldu

Koronavirüs tedavisi üzerinde çalışan Türk doktor Prof. Ercüment Ovalı, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Geliştirdikleri tedavinin onaylandığını aktaran Ovalı, “Ve COVID-19 immün plazma ve tedavisi onaylandı. Kök hücre ise yolda...” dedi. Türkiye'nin yüreğini ferahlatan haberi veren Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kök hücre ve yapay deri çalışmalarıyla dünya çapında tanınan bir Türk bilim adamı. Başarılı profesör hem ilaç şirketlerinin hem de FETÖ'nün hedefi oldu.