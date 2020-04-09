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İspanya koronavirüsle mücadele için OHAL'i 26 Nisan'a kadar uzattı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 26 Nisan'a kadar uzatıldı.

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İspanya'da sol koalisyon hükümetinin, OHAL'i ikinci kez uzatma kararı, meclis genel kurulunda görüşülüp oylandı.

Kovid-19 önlemlerinden dolayı meclisteki 350 milletvekilinden sadece 43'ü genel kurul salonuna geldi, diğer milletvekilleri dijital sistemle evlerinden oy kullandı.

Hükümetin, Kovid-19'a karşı mücadelede olağanüstü halin ilk uzatıldığı 26 Mart'taki oylamaya nazaran meclisten aldığı desteğin azalması dikkati çekti.

Ülkede üçüncü büyük siyasi parti konumundaki aşırı sağ görüşlü Vox ile Katalonya'daki ayrılıkçı ve sol görüşlü siyasi partilerden Halk Birliği Adaylığı (CUP), olağanüstü halin uzatılmasına karşı çıkarak 'hayır' oyu kullandı.

Olağanüstü halin 25 Nisan gece yarısına kadar uzatılması 270 'evet', 54 'hayır' ve 26 'çekimser' oyla kabul edildi.

Mecliste 26 Mart'taki olağanüstü halin ilk uzatıldığı oylamada 321 'evet' ve 28 'çekimser' (1 milletvekili oylamaya katılmamıştı) sonucu çıkmıştı.

Meclisteki küçük siyasi partilerin olağanüstü halle ilgili sunduğu 8 farklı öneri ise reddedildi.

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