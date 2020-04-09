Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor

İtalyan basını, Napoli'nin Trabzonspor forması giyen golcü oyuncu Alexander Sörloth'u istediğini yazdı. Norveçli golcü, Manchester United ve Real Madrid'in de gündeminde yer alıyor.

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Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Alexander Sörloth'un talipleri artıyor. İtalya basınında yer alan habere göre; Napoli, Norveçli golcüyü transfer listesine aldı.

Arkadıusz Mılık'in yerine Sörloth

Haberde; Napoli'nin, bonservisi Crystal Palace'ta bulunan Sörloth'u beklentileri karşılayamayan Arkadiusz Milik'in yerine transfer edeceği belirtildi.

Bu sezon 25 gol attı

Ayrıca Sörloth ile Manchester United ve Real Madrid'in de ilgilendiği yönünde haberlerin de basında yer aldığı hatırlatıldı. Trabzonspor'un 2 yıllığına kiraladığı yıldız futbolcu, bu sezon 39 maçta 25 gol attı ve 7 asist yaptı.