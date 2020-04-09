İngiltere ve İtalya'da koronavirüsten yüzlerce kişi daha öldü

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 881 artarak 7 bin 978 oldu. Öte yandan İtalya'da da koroavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 610 kişi artarak 18 bin 279'a yükseldi.

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Avrupa'da etkisini sürdüren koronavirüs, İngiltere'de etkisini artırdı. İtalya ve İspanya'da ölü sayıları düşüşe geçerken, İngiltere'den kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Ölü sayısı 7 bin 978 oldu

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Başbakan Boris Johnson'a vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab, günlük basın toplantısında, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 97'den 7 bin 978'e çıktığını açıkladı.

16 bini aşkın hasta tedavi görüyor

Raab, hastanelerde tedavi gören kişi sayısının 16 bin 784 olduğunu duyurdu.

Kısmi karantina devam edecek

Bugün acil durum kabine toplantısına (Cobra) başkanlık ettiğine dikkati çeken Raab, kısmi karantina uygulanmasına devam edilmesinin önemine vurguladı.

"Henüz tepe noktaya ulaşmadık"

Hükümetin kısmi karantinanın sonuçlarını tam olarak öğrenmeye çalıştığını, ilk değerlendirmelerin salgınla mücadeleye olumlu etkisi olduğunu gösterdiğini söyleyen Raab, "Virüste henüz tepe noktasına ulaşmadık, bu yüzden uyguladığımız önlemleri kaldırmak için hala çok erken." dedi.

En önemli önceliğin hala hayat kurtarmak ve koronavirüsün yayılmasını durdurmak olduğunu belirten Raab, "Elde ettiğimiz ilerlemeleri kaybetmemeliyiz, pek çok insanın yaptığı fedakarlıkların boşa gitmemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya'da ölüm sayısı düşüyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) Avrupa'da en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi.