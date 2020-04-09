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Diagne'nin sorduğu cinsel ilişki sorusu tepki çekti

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, Instagram canlı yayınında bir kadına, "İlk kez ne zaman cinsel ilişkiye girdin" diye sorunca eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, futbol sahalarındaki performansından çok sansasyonel hareketleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Belçika'nın Club Brugge takımına kiralanan ve koronavirüs öncesinde kadro dışı bırakılan Diagne, Instagram'da yaptığı canlı yayında genç bir kadına sorduğu skandal sorunun ardından yine gündeme geldi.

Kadın utanarak canlı yayından çıktı
Hayranlarıyla sosyal medya hesabında buluşan Diagne'nin, yayına katılan bir kadına "İlk kez ne zaman seks yaptın?" diye sorması olay yarattı. Soruya maruz kalan kadın utanarak canlı yayından çıkarken Diagne tepkilerin hedefi oldu. Senegal basını, Diagne'nin böyle bir soruyu rahatlıkla sormasını kabul edilemez olarak yorumlarken Senegalli şarkıcı KetcHup ise yayınladığı video ile tepki gösterdi.

"Zenginsin diye her şeyi söylemeye iznin yok"
Diagne'nin sözlerine kızan ünlü şarkıcı, "Zenginsin diye her şeyi söylemeye iznin yok. Böyle bir soruyu kızına sorabilir misin? Ülkemi tanıyamıyorum. Böyle insanları nasıl referans alırlar, anlayamıyorum" dedi.

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