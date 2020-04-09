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Kılıçdaroğlu, ücretsiz izin ödemesini yetersiz buldu

CHP Lideri, ücretsiz izne çıkarılacaklara yapılacak ödemelerin açlık sınırının altında olduğunu ve bunun yetersiz kalacağını söyledi.

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Koronavirüsün Türkiye ekonomisine olan etkisi nedeniyle hükümet işten çıkarmaları 3 ay boyunca yasaklama konusunda harekete geçti.

Bu süreçte ücretsiz izne çıkarılacaklar için ise günlük 39 lira 24 lira ödenmesi için hazırlıklar başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Günlük 39 lira 24 kuruş açlık sınırının altında..."
Gazete Duvar'a konuşan CHP Lideri, "Bu ödemeler, onun ve ailesinin bir aylık ihtiyacını karşılayacak mı? Elimizi vicdanımıza koyup düşünelim. İşsizlik fonunda 131 milyar lira var. Bu kimin parası? İşçilerin parası. Ne zaman ödenecek bu para işçilere? Bu tür olaylar olduğu zaman. Siz bu işçilere ne kadar ödüyorsunuz? Günlük 39 lira 24 kuruş. Açlık sınırının altında, altını çiziyorum; açlık sınırının altında bir ödeme yapılıyor. Bu kişi üç öğün kendisi ailesiyle geçinecek. Kirası var, doğalgazı, elektriği, suyu var. Bunlardan kimse vazgeçmiş değil. Bu paraları da ödeyecekler. Bu ciddi bir sorun. Bu ödeme önemli mi? Elbette önemli ama bu ödeme o kişiyi mutlu etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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