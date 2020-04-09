Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin cari açığına darbe vuracak ve ülkenin enerjide dışa bağımlılığını sonlandıracak yeni keşiflerin arefesinde olduklarını söyledi.

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Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, her alanda tarihi adımların ve büyük ideallerin gayretinde olduklarını söyledi. Türkiye'nin cari açığına darbe vuracak bir keşfin arefesinde olduklarını belirten Albayrak, ülkenin zenginliğini artırma mücadelesini sürdüreceklerini kaydetti.

Bakan Albayrak, twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye'nin cari açığına damga vuracak yeni bir keşif içerisinde olduklarını söyledi. Kısa sürede binlerce kullanıcının paylaştığı tweette Albayrak, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bulunun sontaj ve sismik gemilerinin fotoğraflarını paylaştı.

İşte Albayrak'ın o paylaşımı;

"Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz.

Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz.

3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz."