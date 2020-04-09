HABER /  EKONOMİ

Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin cari açığına darbe vuracak ve ülkenin enerjide dışa bağımlılığını sonlandıracak yeni keşiflerin arefesinde olduklarını söyledi.

Abone ol

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, her alanda tarihi adımların ve büyük ideallerin gayretinde olduklarını söyledi. Türkiye'nin cari açığına darbe vuracak bir keşfin arefesinde olduklarını belirten Albayrak, ülkenin zenginliğini artırma mücadelesini sürdüreceklerini kaydetti.

Bakan Albayrak, twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye'nin cari açığına damga vuracak yeni bir keşif içerisinde olduklarını söyledi. Kısa sürede binlerce kullanıcının paylaştığı tweette Albayrak, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bulunun sontaj ve sismik gemilerinin fotoğraflarını paylaştı.

İşte Albayrak'ın o paylaşımı;

"Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz.

Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz.

3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İngiltere ve İtalya'da koronavirüsten yüzlerce kişi daha öldü
Türkiye'de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? Bakan Fahrettin Koca açıkladı
Kılıçdaroğlu, ücretsiz izin ödemesini yetersiz buldu
Fransa'ya götürülmek üzere olan tıbbi malzemeler ele geçirildi
Ünlü profesörden korona uyarısı 'beklersek iki katına çıkar' İstanbul ve Ankara farklı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya çirkin paylaşıma maruz kalan ailenin gönlünü aldı
ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'daki hain saldırıda 5 gözaltı
Almanya koronavirüs tedbirlerinin sıkılaştırılmasına ihtiyaç duymuyor
Manisa'da 2 apartman karantinaya alındı
ABD'de işsizlik başvuruları beklentiyi aştı
Avrupa Basketbol Şampiyonası ertelendi
Bayram ikramiyesi kimlere eksik yatacak?
Yorumlar