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Kerimcan Durmaz'dan yaşlılara büyük hakaret

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, bu kez de İstanbul'da araç kullanırken sokakta dolaştığı iddia edilen 65 yaş üstü vatandaşlara hakaret etti.

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Kerimcan Durmaz skandallı bitmiyor! Daha önce sosyal medyadan müstehcen görüntüler paylaştığı için hakkında soruşturma başlatılan Durmaz bu kez de sözde sokakta dolaştığı iddia edilen 65 yaş üstündeki vatandaşlara hakaret etti.

Kerimcan Durmaz İstanbul'da aracıyla alışverişe gitti, sözde sokakta gördüğü 65 yaş üstündeki vatandaşlara "geberin" diye bağırdı. Görüntüleri yayınlamasıyla birlikte sosyal medyadan Durmaz'a tepki yağarken, videoda herhangi bir yaşlı vatandaşın bulunmaması ise dikkat çekti.

Suç duyurusu

Bu arada Avukat Serdar Öktem, Kerimcan Durmaz ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Twitter hesabından Durmaz'ın videosunu yayınlayan Öktem, Durmaz'ın TCK'nın 216/1 maddesi gereği cezalandırılmasını istedi. Öktem dilekçesinde Durmaz'ın tüm topluma karşı sakıncalı bir isim olduğuna ve yaptığı hareketinin hiçbir şekilde izahı ve kabulünün mümkün olmadığını belirtti.

Kerimcan Durmaz'dan açıklama

Kerimcan Durmaz, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine hakkındaki iddialara çektiği yeni bir videoyla cevap verdi. Sözlerinin keyfi dışarı çıkanlara yönelik olduğunu söyleyen Durmaz, soruşturma iddialarına ise "Eğer bu sözlerim sorun oluyorsa olursa olsun" sözleriyle cevap verdi.

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