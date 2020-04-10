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DSÖ koronavirüs salgını ile mücadelede Türkiye'yi örnek ülke gösterdi

Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin coronavirüsle mücadele faliyetlerine övgü dolu sözler geldi. DSÖ'nün Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede örnek bir ülke olduğunu belirtti.

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Ölümcül yeni tip Koronavirüs salgını dünyaya hızla yayılırken ve birçok ülke tarafından küçümsenirken, ülkemizde daha vakaya rastlanmamasına rağmen tedbirler alınmaya başlanmıştı.

Özellikle Türkiye'nin sınır komşularında koronavirüs vakalarının ortaya çıkmasıyla tedbirler sıkılaştırılmış, ülkemizde de vaka tespit edilmesinin ardından daha sert tedbirler alınmıştı.

Şeffaf şekilde güncel durum paylaşılıyor 

Günlük olarak koronavirüse dair bilgiler paylaşılırken, vatandaşların daha kolay bilgilendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı koronavirüse dair güncel bilgilerin anlık güncellendiği bir internet sitesini vatandaşların hizmetine açmıştı.

Yurtdışında birçok ülkede Türkiye güvenli bir ülke gösterilirken, ülkemizde alınan tedbirler örnek gösterilerek Avrupa'daki ülkelerin vatandaşları hükümetlerini eleştirmişti.

Türkiye örnek ülke 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu da Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelede örnek bir ülke olduğunu belirtti.

"Türkiye muazzam çabaları sayesinde örnek bir ülke''

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ursu, Türkiye’deki salgınla ilgili test, vaka ve can kaybını içeren güncel rakamları değerlendirdi. Ursu, “Türkiye, tanı kapasitesi ve Kovid-19 ile mücadelede tedavi konusundaki muazzam çabaları sayesinde örnek bir ülke. Türkiye bu süreci, vaka ve ölüm verilerini elektronik ortamdaki doğru paylaşımlarla şeffaf bir şekilde yürütmektedir.” ifadelerini kullandı.

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