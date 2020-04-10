HABER /  GÜNCEL

Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıktı

Sosyal medyada paylaşılan stand-up videosunda Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında aşağılayıcı sözler sarfeden Emre G. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Abone ol

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan stand-up videosunda Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında aşağılayıcı sözlerde bulunduğu ileri sürülen Emre G. hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medya paylaşım sitelerinde yayınlanan Mevlana, Şems Tebriz-i ile Konya'mızı ve Konyalı vatandaşlarımızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aşağılayıcı şekilde konuşma gerçekleştirilmesi ve sosyal medyada yayınlanması ile ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile söz konusu video içeriği nedeniyle şüpheli Emre G. isimli şahıs hakkında Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki yasaya muhalefetten, 'kişinin hatırasına hakaret suçu ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu' maddeleri gereğince soruşturma başlatılmış olup, şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilmekle birlikte soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Kerimcan Durmaz'dan yaşlılara büyük hakaret
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran açıklama
Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı
İngiltere ve İtalya'da koronavirüsten yüzlerce kişi daha öldü
Diagne'nin sorduğu cinsel ilişki sorusu tepki çekti
Kılıçdaroğlu, ücretsiz izin ödemesini yetersiz buldu
ÖNCEKİ HABERLER
Sahte koronavirüse dikkat! Sizi yatağa düşürebilir
Koronavirüs ilacında dünyayı umutlandıran müthiş adım: Potansiyel var
Anneler koronavirüslü bebekler temiz! İki kadın doğum yaptı, bebekler sağlıklı
Koronavirüs Amazon kabilesine bile bulaştı! Kimseyle temasları yok ama...
ANKAF'tan "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına destek
2020 Bekçilik alımı e devlet üzerinden başvuru ne zaman?
Yorumlar