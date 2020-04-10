Oxford Üniversitesi duyurdu! Koronavirüs aşısı sonbaharda hazır olur

Ancak, araştırmacılar, aşıyı geliştirmek için önlerinde bazı engeller olduğunu belirttiler: “Şu anda kimin daha önce enfekte olduğunu belirlemek mümkün değil, virüs insanlar arasında hızlı bir şekilde yayılıyor ve deneye katılacak sağlıklı insanları bulmak ileriki aşamalarda zorlaşabilir. Covid-19 zirve yaptıktan sonra test yapmak da başka sorunlar yaratabilir. Çünkü, birçok insan o zamana kadar doğal bir bağışıklık geliştirmiş olacak, bağışıklık geliştirmeyenleri tespit etmek ise kolay olmayacak.”