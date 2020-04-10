Oxford Üniversitesi duyurdu! Koronavirüs aşısı sonbaharda hazır olur
Oxford Üniversitesi'nin ayı geliştirme ekibi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının 6 ay içinde hazır olabileceğini duyurdu. Araştırma ekibi, "En iyi ihtimalle elimizde eylül ayında hastalığı durduracak bir aşı olabilir” müjdesi verdi.
İngiltere’de aşı çalışmalarının merkezinde bulunan Oxford Üniversitesi ekibi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının 6 ay içinde hazır olabileceğini duyurdu. Araştırmacılar, 18 ve 55 yaşları arasındaki 500'den fazla kişinin testler için gönüllü olduğunu ve eylül sonuna kadar çalışmaların tamamlanabileceğini açıkladı.
Türkiye dahil 200’ün üstünde ülkede ve bölgede görülen yeni tip korona virüs nedeniyle meydana gelen ölümlerin sayısı 89 bini aştı, vaka sayısı ise bir milyon 520 binin üzerine yükseldi. Pek çok ülkede virüsü yayılmaya yönelik sıkı önlemler uygulanırken bilim insanları Covid-19’a karşı aşı çalışmalarını hızlandırıyor.
Aşı Eylül ayında dağıtılabilir
İngiltere’de Covid-19’a karşı geliştirilen aşı çalışmalarının başında bulunan ekip 6 ay içinde aşıyı geliştirebileceklerini duyurdu. The Telegraph gazetesine konuşan araştırmacılar, “İnsan testlerinin üçüncü aşamasının ardından aşının etkinliği ve büyük dozlarda üretim yapılabilme kapasitesi hakkında sonuçlara sahip olacağız. En iyi ihtimalle elimizde eylül ayında hastalığı durduracak bir aşı olabilir” ifadelerini kullandı.
Ancak, araştırmacılar, aşıyı geliştirmek için önlerinde bazı engeller olduğunu belirttiler: “Şu anda kimin daha önce enfekte olduğunu belirlemek mümkün değil, virüs insanlar arasında hızlı bir şekilde yayılıyor ve deneye katılacak sağlıklı insanları bulmak ileriki aşamalarda zorlaşabilir. Covid-19 zirve yaptıktan sonra test yapmak da başka sorunlar yaratabilir. Çünkü, birçok insan o zamana kadar doğal bir bağışıklık geliştirmiş olacak, bağışıklık geliştirmeyenleri tespit etmek ise kolay olmayacak.”