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Putin'den bir garip çıkış: Koronayla mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den tuhaf bir çıkış dikkat çekti. Putin ülkesindeki koronavirüsle mücadeleyi Türk halkları olan Peçenek ve Kumanlara karşı 11. yüzyılda yapılan savaşlara benzetti.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüs salgınına ilişkin halka hitap etti. 

Koronavirüs ile verilen mücadeleyi, 11. yüzyılda işgalci olarak nitelendirdiği Türk halkları Peçenek ve Kumanlara karşı yapılan savaşlara benzeten Putin'in, ırkçı söylemleri dikkat çekti.

Türk halklarıya yapılan savaşları örnek gösterdi 

Türk halkları olan Peçenek ve Kumanların 11. Ve 12. yüzyılda Rusya’yı işgal ettiğini iddia eden Putin, “Her şey geçer, bu da geçecek. Bizim ülkemiz ciddi sınavlardan pek çok kez geçti. Peçenekler ve Kumanlar da saldırdı. Rusya hepsiyle baş etti. Koronavirüs belasını da yeneriz. Birlikte her şeyin üstesinden geliriz.” ifadelerini kullandı.

Tarih bilgisi zayıf

Putin'in örnek verdiği Peçenekler 10. yüzyılda,  Kumanlar 11. yüzyılda hüküm sürmüştü. Öte yandan Karadeniz'in kuzeyinde Rus veya Slavların bir hakimiyeti yoktu. Bugünkü Rusya'nın temellerini oluşturan Moskova Knezliği ise 13. yüzyılın sonlarında oluşmuştu.

Ayrıca Putin'in atıfta bulunduğu savaşlar meydan muhaberleri değil, küçük muharebelerden oluşuyor ve kesin bir zaferle sonuçlanmadılar.

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