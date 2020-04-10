Cerrahpaşa'daki sağlık çalışanlarının tek isteği: Ne olur evde kalın

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki sağlık çalışanlarının vatandaşlardan tek bir istekleri var: “Ne olur evde kalın. Evde kalın ki bu illeti hep birlikte yenelim.''

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Tüm dünyayı saran corona virüs salgınında en büyük görev sağlık çalışanlarına düşüyor. Doktorlardan temizlik işçilerine, hemşirelerden güvenlik görevlilerine kadar binlerce kişi hastaların tedavi edilmesi için canla başla mücadele ediyor.

Türkiye'de bu alanda ön plana çıkan hastanelerden biri ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi. İşte, Hürriyet'in haberine göre; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinden aktardıkları...

"Çok korunaklı maskeyi bize verdi ve işe koyulduk"

Aslında içeri girerken, doktorlarla, hemşirelerle, güvenlik görevlileriyle konuşurken içimizde bir korku vardı: "Ya bize de virüs bulaşırsa." Hastane görevlileri koruyucu tıbbi elbise, gözlük, yüz koruyucu, bone ve kendilerinin bile az kullandığı N95 olarak adlandırılan çok korunaklı maskeyi bize verdi ve işe koyulduk.

İşte Cerrahpaşa savaşçılarının hikâyeleri:

"Acil servisi boşa meşgul etmeyin''

Prof. Dr. İbrahim İkizceli-Acil Tıp Anabilim Dalı Bölüm Başkanı: "Koronavirüsle beraber hastane başvuruları arttı. Acil servisler dolup taşıyor. Herkeste bir panik havası var. Virüs kaptım öleceğim sanıyorlar. Çok fazla korkmaya gerek yok. Öksürük ve nefes darlığı olmadan acil servislere gitmeniz bir fayda sağlamaz, çünkü tedaviye sadece akciğer enfeksiyonu olursa başlanıyor. Lütfen test yaptırmak için acil servisleri meşgul etmeyin. Sadece öneri almak için gerçek hastaların zamanından çalmayın."

"En ön cephede biz savaşıyoruz"

Doç. Dr. Zekayi Kutlubay-Başhekim: "Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Hastanemizde gerekli çalışmaları tamamladık. Hem korona pozitif hem de steril hastalarımız var. Poliklinikler ve servisler tüm hastalar için ayrı ayrı düzenlendi. Biz görevimizin başındayız. Vatandaş için en ön cephede bu salgınla savaşıyoruz. Lütfen sizler de bize yardımcı olun. Gereksiz yere acil ve polikliniklere gelerek işleri daha da zorlaştırmayın. Evinizde kalın sağlıklı kalın diyoruz. Hijyeninize dikkat edin."





''Eve gittiğinizde onlara sarılamıyorsunuz''

Seyit Ali Karagöz-Acil doktoru: "Kimimizin evde annesi, babası var. Bazılarının çocukları, eşi var. Bazı arkadaşların eşleri hamile. En kötüsü nedir biliyor musunuz? Eve gittiğinizde onlara sarılamıyorsunuz. Çünkü korkuyorsunuz. 'Bana bugün virüs bulaştı mı?' sorusu sürekli aklımızda. "Ya bulaştıysa ya evdekilere de bulaştırırsam' korkusu. Eve gidiyoruz. Selam bile vermeden banyoya koşuyoruz. Kıyafetlerimizi hemen yıkamaya atıyoruz. Direkt duşa giriyoruz."

"6 aylık bebeklerini evde bırakan var"

Selma Kaçar - Acil Hemşirelik Hizmetleri Müdürü: "Hemşire arkadaşlarımızdan birkaçı, 6 aylık bebeklerini evde bırakıyor ve buraya gelerek görevlerini yapıyorlar. Koronavirüs teşhisi koyulan hastalarla yakın temasta bulunuyor, büyük bir korkuyla evine giderek bebeklerini emziriyorlar. Vatandaşlara sizin aracılığınızla da çağrıda bulunuyorum. Lütfen evde kalın. Biz ailelerimizi de ikinci plana atarak sizler için görev başındayız. Ne olur evde kalın, bu illeti yenelim."





"Anne bugün hasta kaybettin mi?"

Serap Biberoğlu-Uzman doktor: "Eve her gidip kapıyı açtığımda 14 yaşındaki oğlumun odasına gitmesini, ben temizlenene kadar dışarı çıkmamasını istiyorum. Ama her gün kapıyı aralayıp, 'Anne bugün hasta kaybettin mi?' diye sorunca çok duygulanıyorum. Doktor olduğum için akrabalarım ve yakınlarım sürekli beni arayıp bilgi istiyor. Benim için endişeleniyorlar. Ancak ben onlara her şeyin daha iyi olacağını söylüyorum. Çünkü canla başla çalışıyoruz."

''Acil servis için gönüllü olduk''

Orhan Erdem - Güvenlik görevlisi: "Biz burada hem hastaların hem de hastane çalışanlarının güvenliğini sağlamakla görevliyiz. Koranavirüs sebebiyle acil serviste pek kimse çalışmak istemiyordu. Çünkü acil serviste tehlike biraz daha fazla. Gelen hastanın ne hastalığı var bu bilinmiyor. Biz 8 güvenlik görevlisi acil servis için gönüllü olduk. Hastaneye gelenler normal zamanda zaten gergin oluyor. Ancak çok uzun saatler çalışan hastane çalışanlarının da anlaşılması gerekiyor."