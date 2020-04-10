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Eşini balta ile öldürüp cesedini kanepenin altına sakladı

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Mustafa Y. (43) tartıştığı eşi Kiraz Y.’yi (36) balta ile öldürdükten sonra cesedini kanepenin sakladı. Mustafa Y. saatler sonra polis merkezine giderek teslim oldu. 

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Olay öğle saatlerinde, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Oruçreis Caddesi’nde bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, bir tersanede çalışan Mustafa Y. ile eşi Kiraz Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 

En büyüğü 13 yaşında olan çocuklarının başka bir odada bulunduğu sırada yaşanan tartışma sırasında Mustafa Y. eşine boynuna balta ile vurdu. Kiraz Y. aldığı darbe ile yaşamını yitirdi. Mustafa Y. eşinin cesedini kanepenin altındaki sandık bölümüne koydu. Daha sonra kanları temizledi. Mustafa Y. gece saatlerinde polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Eve gelen polis, incelemelerde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Mustafa Y. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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