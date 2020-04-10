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Messi'den Inter'e transfer olacak iddiasına yanıt

Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi, transfer iddialarını yalandı.

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İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, İtalyan ekibi Inter'e transfer olacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

''Yalan haber''
Kulüp yönetimi ile sorun yaşadığı iddia edilen Messi, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, transfer olacağı yönünde çıkan haberi paylaşarak üzerine ''yalan haber'' yazdı. 

"Çok şükür bunlara kimse inanmıyor''
Öte yandan Arjantinli futbolcu, Newell's Old Boys takımına gideceği yönündeki haberin de gerçek olmadığını belirtirken "Çok şükür bunlara kimse inanmıyor'' dedi. 

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