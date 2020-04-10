HABER /  SPOR

Michael Schumacher'in istediği yıllarca gizlenmiş! İşte şoke eden gerçek

Michael Schumacher'in yıllar önce Ferrari'de danışmanlık yaptığı dönemde Fernando Alonso'nun yerine Sebastian Vettel'i istediği fakat bu isteğinin yerine getirilmediği ortaya çıktı.

Abone ol

Formula 1'de Ferrari ile efsane haline gelen ve F1 tarihine adını altın harflerle yazdıran Alman pilot Michael Schumacher ile ilgili çok önemli bir detay yıllar sonra ortaya çıktı.

Efsane pilot 2006 yılında pistlere veda ettikten hemen sonrası yıllarca şampiyonluk yaşadığı Ferrari markasında danışmanlık olarak görev almaya başlamıştı. 

Sebastian Vettel'i önermişti
Michael Schumacher'in Ferrari'de danışmanlık olarak göreve başlamasının ardından efsane pilot üst yönetime vatandaşı Sebastian Vettel'in kendi yerini alabileceğini söyleyerek öneride bulunmuştu. Fakat Ferrari yönetimi, o dönem daha popüler olan ve F1'de yakaladığı başarılı performans nedeniyle Fernando Alonso'yu kadrosuna katmış ve yıllarca Alonos ile yarışlara katılmıştı.

Görmezden gelinmiş
Ferrari başkanı Luca Di Montezemolo, Vettel'in çok olgunlaşmamış olduğunu düşündüğü için Schumacher'in tavsiyesini görmezden geldiğini itiraf etti. Luca Di Montezemolo, "Vettel, Schumacher'in Toro Rosso'daki deneyimden sonra ve Red Bull'a geçmeden önce Ferrari için ne pahasına olursa olsun seveceği bir şofördü. Ama yine de olgunlaşmamış bulduk ve Fernando Alonso'yu tercih ettik." dedi.

Michael Schumacher karantinada
Bu arada Alman efsane corona virüs salgını nedeniyle ailesi tarafından özel karantinaya alınmış durumda. Sağlık durumu nedeniyle corona virüs riski altında bulunan Michael Schumacher için ailesi seferberlik ilan etti.

Komada tedavisini sürdürüyor
Schumacher ailesi, şu anda Genova gölü kenarındaki evde yaşıyor ve efsane Alman pilot orada komada tedavisini sürdürüyor. Virüsün Schumacher'e bulaşması halinde kesin ölümle sonuçlanmasından korkuluyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Meral Akşener 'Erdoğan reddetti' dedi Bilim Kurulu'nu istifaya çağırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! İşte koronavirüs yasası
IMF ve FED'in açıklamaları piyasaları etkiledi! Dolarda düşüş yaşandı
Türkiye için koronavirüs salgınında kritik gün 12 Nisan Pazar! Sokağa çıkma yasağı gelebilir
Cerrahpaşa'daki sağlık çalışanlarının tek isteği: Ne olur evde kalın
Atık sularda koronavirüs tehlikesi 2 ayrı ülkede tespit edildi
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs sonrası yıllık izin ısrarı mahkemede bitebilir
Tokat'ta soba zehirlenmesinden genç yaşında hayatını kaybetti
Kazada iki yayayı öldüren sürücü 500 metre ileride plakasını ararken yakalandı
Burak Akkul doğum tarihi ne Çok Gezenti Burak Akkul kimdir?
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca basın açıklaması yapacak
2022 maaşları ödemesi ne zaman nisan ayı maaş ödeme günleri
Yorumlar