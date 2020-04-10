Tokat'ta soba zehirlenmesinden genç yaşında hayatını kaybetti

TOKAT'ta 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Hatice Tansu Doğan, dışarıdan gelen annesi tarafından evde baygın bulundu. Doğan'ın sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği düşünülüyor.

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Tokat’ın Niksar ilçesinde evinde baygın bulunan üniversite öğrencisi Hatice Tansu Doğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Niksar ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde meydana geldi. Okulların koronavirüs salgını nedeniyle tatil edilmesinin ardından memleketine dönen Amasya Üniversitesi öğrencisi Hatice Tansu Doğan, dışarıdan gelen annesi Mübeyyen Doğan tarafından baygın bulundu. Hatice Tansu Doğan, çağırılan ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doğan, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

Hatice Tansu Doğan'ın, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde durulurken cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.