Bill Gates'ten corona virüs iddiası: 20 yılda bir olacak

Microsoft’un kurucusu Bill Gates corona virüs salgını ile ilgili yeni açıklamalarda bulunurken ''Her 20 yılda bir corona virüs benzeri bir salgın ile karşılaşabiliriz.'' dedi.

Corona virüse karşı verilen mücadele hakkındaki görüşleri sorulan Gates Financial Times’a yaptığı açıklada oldukça dikkat çekici.

En büyük olay

Daha önceki yıllarda salgın hastalıkların insanoğlunun en büyük sorunu olduğu iddiasını farklı platformlarda dile getiren Gates corona virüsü insanların hayatlarında yaşadıkları en büyük olay olarak nitelendirdi.

''Büyük devletler ders çıkarmalı''

Bu salgından devletlerin de ders çıkaracağını belirten Gates bu kapsamda erken uyarı sistemlerinin de hayatımıza girmesini beklediğini belirtti. Gates ayrıca gerekli önlemler daha önce alınsaydı bugün harcadığımız trilyonlarca doların harcanmasına gerek kalmayacağını öne sürdü.

''Her 20 yılda bir karşımıza çıkabilir''

Corona virüs benzeri bir salgının her 20 yılda bir karşımıza çıkabileceğini belirten Gates şu an yaşadığımız durumdan ders çıkarıldığına ve gelecekte benzer bir durumda daha hazırlıklı konumda olacağımıza inandığının altını çizdi. Bill Gates corona virüs salgınından yıllar önce gezegenimizin böyle bir sorun ile karşı karşıya kalabileceğini belirtmişti.

''Pandemi için hazırlanmalı"

"Dünya, savaş için hazırlandığı ciddiyetle pandemi için hazırlanmalı" diyen Gates'in iddiasına göre kontrol edilemeyen bir biliminsanı, laboratuvarda çiçek hastalığının daha ölümcül bir formuna dönüştürebilir iddiasında bulunmuştu.

100 milyon dolar bağışlamıştı

Dünyanın en zengin ikinci insanı unvanını elinde bulunduran, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, Corona Virüsü salgınına karşı mücadele için 100 milyon dolar bağışlamıştı.

Gates, daha önce yaptığı açıklamada salgına karşı aşının 18 ay içerisinde hazır olacağını tahmin ettiğini belirtmişti.