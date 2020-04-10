HABER /  DÜNYA

Bill Gates'ten corona virüs iddiası: 20 yılda bir olacak

Microsoft’un kurucusu Bill Gates corona virüs salgını ile ilgili yeni açıklamalarda bulunurken ''Her 20 yılda bir corona virüs benzeri bir salgın ile karşılaşabiliriz.'' dedi.

Abone ol

Corona virüse karşı verilen mücadele hakkındaki görüşleri sorulan Gates Financial Times’a yaptığı açıklada oldukça dikkat çekici.

En büyük olay
Daha önceki yıllarda salgın hastalıkların insanoğlunun en büyük sorunu olduğu iddiasını farklı platformlarda dile getiren Gates corona virüsü insanların hayatlarında yaşadıkları en büyük olay olarak nitelendirdi.

''Büyük devletler ders çıkarmalı''
Bu salgından devletlerin de ders çıkaracağını belirten Gates bu kapsamda erken uyarı sistemlerinin de hayatımıza girmesini beklediğini belirtti. Gates ayrıca gerekli önlemler daha önce alınsaydı bugün harcadığımız trilyonlarca doların harcanmasına gerek kalmayacağını öne sürdü.

''Her 20 yılda bir karşımıza çıkabilir''
Corona virüs benzeri bir salgının her 20 yılda bir karşımıza çıkabileceğini belirten Gates şu an yaşadığımız durumdan ders çıkarıldığına ve gelecekte benzer bir durumda daha hazırlıklı konumda olacağımıza inandığının altını çizdi. Bill Gates corona virüs salgınından yıllar önce gezegenimizin böyle bir sorun ile karşı karşıya kalabileceğini belirtmişti.

''Pandemi için hazırlanmalı"
"Dünya, savaş için hazırlandığı ciddiyetle pandemi için hazırlanmalı" diyen Gates'in iddiasına göre kontrol edilemeyen bir biliminsanı, laboratuvarda çiçek hastalığının daha ölümcül bir formuna dönüştürebilir iddiasında bulunmuştu.

100 milyon dolar bağışlamıştı
Dünyanın en zengin ikinci insanı unvanını elinde bulunduran, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, Corona Virüsü salgınına karşı mücadele için 100 milyon dolar bağışlamıştı. 

Gates, daha önce yaptığı açıklamada salgına karşı aşının 18 ay içerisinde hazır olacağını tahmin ettiğini belirtmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! İşte koronavirüs yasası
IMF ve FED'in açıklamaları piyasaları etkiledi! Dolarda düşüş yaşandı
Türkiye için koronavirüs salgınında kritik gün 12 Nisan Pazar! Sokağa çıkma yasağı gelebilir
Cerrahpaşa'daki sağlık çalışanlarının tek isteği: Ne olur evde kalın
Atık sularda koronavirüs tehlikesi 2 ayrı ülkede tespit edildi
İçişleri Bakanlığı CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin yardım hesabını bloke etti
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'dan voleybol şubesiyle ilgili önemli karar
Koronavirüs salgınında evde kaldı bahçesinde 1950'lerden kalma gömülü araba buldu
Messi'den Inter'e transfer olacak iddiasına yanıt
10 Nisan evde bakım maaşı hangi illerde yattı sorgulama ekranı
Kanada, Suudi Arabistan'a silah satışı yasağını kaldırdı
ANKAF'tan "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına destek
Yorumlar